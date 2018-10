Knapp bei Kasse – und trotzdem viel Kultur

Derzeit kommt der Sonnenuntergang jeden Tag um zwei Minuten früher, heute Freitag um 18.44, morgen um 18.42 Uhr. Dass sich die Unterländer dieser Tage wieder vermehrt Indoor-Kulturaktivitäten in ihre Agenden schreiben, kommt also nicht von ungefähr. Und das Angebot ist beachtlich. Nicht nur die grossen Thea­ter und Mu­seen in Zürich und Win­ter­thur zählen dazu, auch in der Region draus­sen gibt es Besuchenswertes. Und wer den Begriff der Kultur etwas weiter fasst, dem gilt auch das nächste Heimspiel des EHC Kloten als eine Abend­unterhaltung.

Für 10 Franken an den Match

Allein, das kulturelle Leben ist nicht oft kostengünstig oder gar kostenlos zu haben. Und eine Familie, die finanziell schon so mehr schlecht als recht über die Runden kommt, wird sich übermorgen Sonn­tag wohl weder Puccinis «La Bohème» in Zürich, noch Kloten gegen Winterthur am Schluef­weg anschauen. Es sei denn, sie ist im Besitz einer sogenannten Kultur-Legi. Denn sowohl der EHC Kloten wie das Opernhaus gewähren In­habern dieser Roten Karte grosse­ Rabatte: Hockey gibts am Spieltag für 10 Franken, Oper ab 30 Minuten vor Vorstellungs­beginn für 20 Franken.

Hinter der Kultur-Legi steht die Caritas Schweiz, die in mehreren Kantonen entsprechende Pro­gramme aufgebaut hat. Bedingung für den Bezug: Ein Anwärter muss Sozialhilfe oder Asylfür­sorge, Zusatzleistungen zu AHV/IV oder ein Stipendium der öffentlichen Hand beziehen. Oder aber, sein Lohn wird gepfändet. Die Caritas hat die Kultur-Legi für den Kan­ton Zürich aufgebaut. Heute machen 20 000 Personen davon Ge­brauch, und auch die Zahl der Angebote steigt. Heute vergünstigen 886 Institutionen und Unternehmen ihre Leistungen für Karteninhaber, nicht nur aus den Spar­ten Kultur und Sport, sondern auch in den Bereichen Bildung und Gesundheit, 87 Ange­bote sind es im Unterland.

Die Sache mit den Gemeinden

Nun stützt die Caritas das Legi-Modell auch auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen ab. «Die Gemeinden informieren berech­tigte Personen über die Ange­bote, prüfen Anträge und stellen die Karte dann entweder selber aus oder leiten den Antrag ans Büro weiter», sagt Andreas Brugg­mann, Leiter der Kultur-Legi im Kanton Zürich.

Dar­über hin­aus beteiligen sich die Gemeinden auch mit einem Jahresbeitrag am Projektaufwand. Von den 166 Zürcher Gemeinden sind aktuell 33 mit dabei – im Unterland deren 8: Bassersdorf, Opfi­kon, Bülach, Kloten und Dietlikon seit 2016, Hochfelden seit 2017. In diesem Jahr neu hinzugekommen sind Oberglatt und Regensdorf. «In Regensdorf arbeiten wir aktuell mit den Verantwortlichen vor Ort an der konkreten Einführung», sagt Bruggmann.

Neuer Versuch in drei Dörfern

Dass in erster Linie die grösseren Gemeinden auf der Liste stehen, ist kein Zufall. «Ressourcenbedingt konzentrieren wir uns bei der aktiven Lancierung der Legi auf grössere Gemeinden, die über eine gewisse Zahl an berechtigten Personen und ein relativ breites Angebot an Kultur, Sport und Bildung verfügen.» Aus diesem Grund habe man neben den obgenannten Gemeinden auch Wallisellen, Embrach und Nieder­hasli schon angefragt. Die Anfragen hätten aber bisher noch «zu keiner Zusammenarbeit geführt», sagt Brugg­mann. «Obschon noch einiges Potenzial vorhanden ist, sind wir mit der Entwicklung der Kultur-Legi im Unterland grundsätzlich zufrieden.»

Niederhasli zeigt sich offen

Die Gründe dafür, dass die Walli­seller, Nieder­hasler und Embracher damals abgelehnt haben, seien unterschiedlich, entweder sei die Unterstützungsleistung politisch umstritten, oder aber, das Projekt habe schlicht keine Priorität, mutmasst Brugg­mann. Allerdings wolle man jetzt einen neuen Anlauf wagen. «Bis Ende Jahr ist in allen diesen drei Gemeinden eine neue konkrete Kontakt­aufnahme vorgesehen.» Der Zeitpunkt für diese Anfrage sei sicher richtig gewählt, sagt der Gemeindeschreiber von Nieder­hasli, Patric­ Kubli. Die einstige Ablehnung sei ein politischer Entscheid gewesen. «Mit Blick auf das aktuelle Legislaturprogramm kann ich sagen, dass der jetzige Gemeinderat der neuerlichen Anfrage sicher offen gegenübersteht.» (Zürcher Unterländer)