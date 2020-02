Komitee wehrt sich gegen Waldrodung für Deponie

Jürg Meuli und Jean-Jacques Kottelat aus Rümlang haben das Komitee «Deponieerweiterung Chalberhau: Nein» gegründet. Sie wollen sich gegen die geplante Erweiterung der Deponie wehren und suchen Unterstützung aus der Rümlanger Bevölkerung. Mit dem Aufruf «Rettet den Wald» stellen sie sich gegen eine Waldrodung, die der Ausbau der Deponie zur Folge hätte, wie der «Rümlanger» berichtete.

Die Erweiterung ist nötig

Die Firma Eberhard hat die Deponie Chalberhau im Herbst 2018 in Betrieb genommen. Sie gehört zum Typ B, was der ersten Stufe nach jener von völlig unverschmutzem Material aus Rückbauten von Gebäuden und Strassen entspricht, wie Michael Bebi, Leiter Ressourcen bei Eberhard, erklärt. Es sind dies sogenannte Inertstoffe, die keine chemische Reaktion zeigen.

Obwohl die Firma erst im Sommer letzten Jahres eine Baustoff-Recyclinganlage in Oberglatt eingeweiht hat, die jetzt erweitert wird, braucht es gemäss Bebi die Erweiterung in Rümlang. «Unser Ziel ist klar, so viel wie möglich von anfallendem Bauschutt wiederzuverwerten», sagt er. Trotzdem sei die Erweiterung im Gebiet Chalberhau von heute 500000 Kubikmeter Depponievolumen auf deren 3 Millionen nötig. Um das zu erreichen, müssen rund 11 Hektar Wald weichen. Das sind gemäss Bebi zwischen einem Viertel und einem Drittel des bestehenden Waldes. Diese Rodung will das neu gegründete Komitee nun verhindern. Meuli ist überzeugt davon, dass viele Menschen so denken wie er, und hofft deshalb auf Mithilfe.

Aufforstung dauert Jahre

Obwohl man bei Eberhard die Waldrodung als ernstzunehmendes Thema anerkennt und jede gerodete Fläche wieder aufgeforstet wird, reicht das den Komiteegründern nicht. «Bis ein Wald nachgewachsen ist, dauert es viel zu lang», sagt Meuli. Ein Acker dagegen könne viel rascher wieder bepflanzt werden. Ihm ist klar, dass die Abfallstoffe irgendwo gelagert werden müssen. Er hat auch nichts gegen den Standort in Rümlang einzuwenden. «Uns geht es vor allem darum, Druck zu machen, damit noch mehr ins Recycling statt in eine Erweiterung der Deponie investiert wird.»

Wie hoch Meuli die Chancen einschätzt, dass das Komitee eine Waldrodung verhindern kann, sei schwierig zu sagen. «Wir haben den Aufruf eben erst gestartet. Deshalb ist es noch zu früh, eine Prognose für einen möglichen Erfolg zu wagen.» Man könne aber auch auf die Unterstützung der Gemeinde zählen.

Mit dem Gemeinderat zusammenarbeiten will auch die Firma Eberhard. Zur gegebenen Zeit wolle man die Bevölkerung über das weitere Vorgehen informieren. Möglich sei zum Beispiel ein Tag der offenen Deponie, den man zusammen mit der Gemeinde organisieren könnte. «Es ist uns auf jeden Fall ein Anliegen, den Austausch mit den direkt Betroffenen zu pflegen», sagt Bebi.

Im Richtplan wurde der Standort für die Deponie Chalberhau bereits festgehalten. Jetzt gilt es abzuwarten, wie sich der Kantonsrat in Bezug auf die Erweiterung entscheidet. Mit einem Resultat ist frühestens im Herbst 2020 zu rechnen.