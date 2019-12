Kommandoübergabe per Handschlag

Im Rahmen eines feierlichen Abendessens blickte Feuerwehrkommandant Cyril Mathis am Samstagabend nicht nur auf das zu Ende gehende Jahr, sondern auch auf die acht Jahre zurück, in denen er das Kommando über die Feuerwehr Glattfelden-Stadel-Weiach hatte. Nicht nur Grossaufgebote, sondern auch lustige Begebenheiten sorgten für manches Schmunzeln bei den Anwesenden. So sei am 3. Januar um 22.45 Uhr die Feuerwehr aufgeboten worden, um in Stadel eine Katze vom Dach zu retten. «Sobald diese das Tatütata hörte, sprang sie herunter. Unser Einsatz war nicht mehr nötig.»

Am 10. März dieses Jahres sei ein Sondersignal wegen einer unklaren Situation in Weiach hereingekommen. «Es stellte sich heraus, dass in Hohentengen Fasnacht samt dazugehörendem Feuer gefeiert wurde.»

Es folgten Erinnerungen an Grosseinsätze wegen Unwetter, an besonders herausfordernde Meldungen, an Rettungen von Tier und Mensch sowie an Aufgebote zum Schmunzeln. So erwies sich die vermeintliche grosse Rauchwolke auf der Kiesstrasse, welche von einem Ortsunkundigen gemeldet wurde, als Nebel.

Richtiger Zeitpunkt

Für den 37-jährigen Cyril Mathis sei nach 8 Jahren der richtige Zeitpunkt gekommen, sein Amt abzugeben. Seit 22 Jahren ist der Glattfelder Mitglied der Feuerwehr, wird auch weiterhin als Feuerwehroffizier Dienst leisten. «Ich bin überzeugt, in Michael Filgertshofer einen guten Nachfolger gefunden zu haben», sagt er. Es sei wieder Zeit für neue Ideen. «Auch die Digitalisierung ist ein Thema und gleichzeitig eine Herausforderung.»

Für den 34-jährigen Nachfolger Michael Filgertshofer ist es «eine riesige Herausforderung und gleichzeitig eine grosse Ehre und Verantwortung», die Nachfolge anzutreten. Ihm wird Martin Fasnacht als Stellvertreter zur Seite stehen. «Wir werden uns Aufgaben teilen, denn momentan geht es darum, vieles zu digitalisieren», sagt Filgertshofer. Er erinnert sich an seinen ersten Einsatz bei einem Brand. «Bereits damals sind Martin Fasnacht und ich gemeinsam durchs Feuer gegangen.»

«Es geht nur zusammen»

«Wir kennen uns seit unserer Jugendzeit, kennen unsere Stärken und Schwächen», erzählt der 33-jährige Martin Fasnacht. Er sei im Gegensatz zum neuen Kommandanten eher ruhig. «So ist die Chance gross, dass wir bestens harmonieren.» Am Ende des Abends übergab Mathis seinem Nachfolger einen aus Holz geschnitzten Handschlag. «Dies ist das Symbol für die Botschaft, was eine Feuerwehr ausmacht – es geht nur zusammen.»