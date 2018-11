Kommandowechsel im Hardwald

«Der unvermeidliche Punkt ist nun gekommen», sagt die Klote­ner Stadträtin Priska Seiler-Graf zu Beginn ihrer Rede. In den höchs­ten Tönen lobt sie den schei­denden Kommandanten der Zivilschutzorganisation (ZSO) Hardwald. «Vor sieben Jah­ren, als die Gemeinden Bassersdorf, Dietlikon, Kloten, Opfi­kon und Wallisellen noch eine eige­ne ZSO hatten, die mehr schlecht als recht funktionierten, hat das Projekt begonnen.»

Alle seien erleichtert gewesen, als sie hörten, dass Peter Schwarz die Führung übernehmen würde. «Er ist ein absoluter Profi des Zivil­schutzes und wusste genau, was zu machen war.» Mittler­weile sei die ZSO Hardwald eine der grössten und bestfunktio­nierenden im Kanton Zürich. «Sogar das Budget blieb im Rahmen», sagt Seiler-Graf schmunzelnd.

Neue Herausforderungen

Doch nun wird Peter Schwarz per Ende Jahr in den Ruhestand gehen­ und «sein Kind», wie Seiler-Graf es nannte, in fremde Hände geben. Genauer gesagt in die Hände von Reto Haltinner. Der 52-Jährige ist eidgenössisch diplomierter Zivilschutzinstruktor und sitzt in Schwerzenbach im Gemeinderat. Dort ist er Mitglied in der Sicherheitskommission. Er ist bereits Kommandant der ZSO Tösstal und wird nun per Anfang 2019 auch den Zivilschutz in den Gemeinden rund um den Hardwald leiten. «Peter Schwarz hat das Fundament gebaut, ich darf nun darauf weiterbauen», sagt Haltinner. Der Tross werde anfangs etwas langsamer laufen, «damit Peter vom Zug abspringen kann und ich aufspringen».

Haltinner möchte sich auch nicht auf fremden Lorbeeren ausruhen. Mit der Totalrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes, das am Mittwoch vom Bundesrat verabschiedet wurde, würden viele neue Herausfor­derungen auf die ZSO Hardwald zukommen.

Der Zivilschutz soll sich der Armee­ angleichen. Dafür sieht der Bundesrat eine Reduk­tion und Flexibilisierung der Schutzdienstpflichtdauer vor. So soll es neu auch im Zivilschutz möglich sein, für spezialisierte Auf­ga­ben die Dienstpflicht als Durchdiener zu erfüllen. Des Weiteren sollen die Führungskompe­ten­zen des Kaders gestärkt werden. Dies mit dem Ziel, dass ver­schie­dene Formationen des Zivil­schut­zes schneller in den Einsatz gelangen können.

Aufgrund dieser vielen Änderungen, die in naher Zukunft kommen werden, möchte Haltinner die ZSO Hardwald auf Herz und Nieren prüfen. Alles müsse hinterfragt werden, um effizient zu bleiben.

(Zürcher Unterländer)