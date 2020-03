Kommunalpolizeien stehen im Dauereinsatz

Die Unterländer Kommunalpolizeien haben in diesen Tagen alle Hände voll damit zu tun, die beschlossenen Massnahmen des Bundesrats zu kontrollieren. «Wir sind im Dauereinsatz», sagt Jürg Schaub, Leiter der Klotener Stadtpolizei. Er und seine Kollegen klappern die geöffneten Take Aways und Läden ab und kontrollieren, ob die Vorgaben der Regierung erfüllt werden. «Innerhalb der Geschäfte muss es möglich sein, den Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten. Ausserdem sollten sich die Kunden im Eingangsbereich nicht kreuzen», erklärt er.

Die Klotener Stadtpolizisten suchen auch den Kontakt zur Bevölkerung. An gut besuchten öffentlichen Plätzen weisen sie die Leute darauf hin, sich nicht zu nahe zu kommen und sich nicht in grossen Gruppen aufzuhalten. «Die Leute halten sich gut daran», sagt der Polizeichef. Nur Jugendliche seien ab und zu in Gruppen anzutreffen. Wegweisungen oder gar Bussen seien bislang aber nicht nötig gewesen.

Die Polizisten selbst schützen sich gegen das Coronavirus, in dem sie die empfohlenen Hygienemassnahmen einhalten. Ausserdem stehen jeder Patrouille Handschuhe, Gesichtsmasken und Desinfektionsmittel zur Verfügung.

Dienstpläne angepasst

Auch die Opfiker Stadtpolizei ist momentan viel unterwegs. «Wir haben die Dienstpläne so angepasst, dass immer eine Patrouille am Kontrollieren sein kann», sagt Polizeichef Markus Hausherr. Die Läden und Geschäfte würden sich alle vorbildlich an die Vorgaben halten. Die Restaurants seien geschlossen und die Take Aways hätten ihre Stühle weggeräumt.

Ein besonderes Augenmerk legt die Polizei auf den Opfikerpark beim Glattpark. Dort hielten sich noch immer viele Leute auf. «Wir sind dort präsent und verweisen darauf, sich nicht in grossen Gruppen aufzuhalten», sagt Hausherr. Jugendliche seien oft in kleinen Gruppen von drei bis vier Personen anzutreffen. Dies würde noch toleriert. Erst ab etwa 15 Personen müsste die Polizei gemäss der kantonalen Sicherheitsdirektion einschreiten.