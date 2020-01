Konfettischlacht, Guggenmusik und ein Gefährt der Nasa

Hexen, Tiger, Drachen und einige Spider-Men waren gestern in den Strassen von Rafz unterwegs. Einheimische und Auswärtige verwandelten sich in Kunstwerke oder wurden als Zuschauer Opfer der Konfettischlacht.

Traditionsgemäss startete der Bächtele-Umzug um 14.02 Uhr mit einem lauten Knall. «Wir haben dieses Jahr zwanzig teilnehmende Gruppen», sagte Felix Meier, Mitglied des Bächtele-Komitees Rafz. Die Gruppen bestanden aus Guggenmusiken, Wagengruppen und Einzelpersonen; um die 500 Teilnehmer waren es insgesamt.

Den Umzug anführen durfte die Schaffhauser Guggenmusik «Schmatz die Gurken». Ein besonderes Highlight war der Umzugswagen der einheimischen Wagengruppe: In orangefarbene Overalls gekleidet, standen die Mitglieder auf ihrem Nasa-Wagen oder gingen nebenher. Nach dem Umzug feierten Teilnehmer und Zuschauer in den Beizen bis in die frühen Morgenstunden weiter.