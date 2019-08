Konzerte und viel Klamauk

Auf Watterfaescht.ch werden atemberaubende Attraktionen fürs Watter Dorffest angekündigt. Ein Blick in die Rubrik «Das Fest» bestätigt: Das OK hat für das Watterfäscht von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. September, neue Attraktionen mit bewährten kombiniert und ermöglicht der Festgemeinschaft tatsächlich atemberaubende Momente. Etwa beim Open Air «Watt ä Sound», einem Novum am Watterfäscht, wo der Mundartmusiker Marco Kunz am Samstagabend als Hauptact auftritt. Der Zürcher Reggae-Sänger Elijah Salomon, die Swiss Band und Swing Kids sind weitere Acts, die für Stimmung sorgen werden.

Auftritte auf zwei Bühnen

«Musik hatte schon immer einen grossen Stellenwert am Watterfäscht, aber ein Open Air mit bekannten Bands, das ist neu», sagt OK-Mitglied Franc Schnoz. In den Vorjahren war die Hauptbühne in einer Halle untergebracht. Dieses Jahr findet dort das Slow-Drink-Festival statt mit Unplugged-Konzerten. «Wir fanden eine mobile Bühne eine gute Sache. So ist die Idee eines Open Airs entstanden», sagt Schnoz, der zusammen mit dem 16-köpfigen OK seit über zweieinhalb Jahren das Fest vorbereitet.

Mosten und degustieren

Wichtig war dem OK eine breite Palette an Attraktionen. Ein Novum ist darum die Watter Landwirtschaftsausstellung (Wala). Wer sich für Bienen, Boden, Pflanzenschutz und Obstkulturen interessiert, kommt dort auf seine Rechnung. Als Highlight können die Besucher Äpfel zu Most verarbeiten und diesen auch degustieren.

Schnelligkeit gefragt ist bei den Starter-Schweizer-Meisterschaften in Bob und Skeleton am Sonntag, wenn es darum geht, den Bob auf Schienen möglichst schnell anzustossen. Veranstalter sind Swiss Sliding, der Schweizer Bob-, Skeleton- und Rodelverband und der Turnverein Watt. «Bei der Meisterschaft machen ausschliesslich Profis mit», sagt Schnoz. «Über Mittag aber kann das Publikum seine Fähigkeiten testen und schauen, wie gut es ist.» Den Schnellsten winke ein Preis.

Für Klamauk sorgt auch ein weiteres Rennen, das Rasicross. Dabei liefern sich internationale Teams auf umgebauten Aufsitzmähern eine wilde Fahrt auf dem Rasen. Das Besondere am Rasicross-Sport ist, dass die Piloten ihre Rennboliden selber aus ausgemusterten Rasenmähern zusammenbauen. Das Rasicross ist ein Novum am Watterfäscht.

Ebenfalls ein Novum ist der riesige Sandhaufen, wo sich die Kinder mit Traktoren und vielen weiteren Sachen zum Spielen vergnügen können. «Das Spielzeug ist neu und wird am späten Sonntagnachmittag schliesslich versteigert», sagt Schnoz. Der Erlös geht an die Stiftung «Denk an mich». Zudem wird auch noch ein Velokarussell versteigert, das am diesjährigen Watterfäscht zum letzten Mal zum Einsatz kommt.

Radio Zürisee sendet live

Mitmachen kann das Publikum auch beim Wunschkonzert von Radio Zürisee. Die Moderatoren senden am Samstagnachmittag live vom Watterfäscht und nehmen Musikwünsche entgegen. Zum Mitmachen lädt auch ein Hanflabyrinth ein, wo man sich durch ein Hanffeld den Weg zur Mitte suchen kann.

Für Klamauk wird der Surf- simulator des Wave-up-Teams sorgen, das einen Surfpark in Regensdorf plant. Beim sogenannten Surf-Rodeo geht es darum, auf einem wild wogenden Wellenbrett die Balance zu halten. Für einen Adrenalinkick sorgen auch Helikopterflüge und natürlich die Chilbi.