Konzertvorbereitung mit prominenter Unterstützung

Seit Dezember probt die Stadtmusik Bülach für ihr diesjähriges Frühlingskonzert. Der Verein hat sich für eine bunte Mischung von Unterhaltungsmusik aus der Schweiz entschieden. Pepe Lienhard, Trio Eugster, Beny Rehmann, Mani Matter sind klin­gende Namen, die den Weg ins Konzertprogramm fanden.

Es überrascht nicht, dass drei der Arrangements aus der Feder des Schweizer Musikers Christoph Walter stammen. Walter ver­steht es, traditionelle Musikstücke für Blasmusiken zu arrangieren. So wird der Verein zum Beispiel «Chum übers Mätteli» präsentieren, ein ursprünglich tra­ditionelles Jodellied. Es lag dann für den Verein auch nahe, sich für die Konzertvorbereitung Walters prominente Unterstützung direkt in eine Spezial­probe zu holen. Diese fand im Konzertsaal in Winkel statt. Christoph Walter ist eine Grösse in dieser Schweizer Musikszene.

Er war viele Jahre im Dienst der Schweizer Militärmusik, leitet sein eigenes Orchester und ist musika­lischer Leiter des Basel Tattoos. So waren die Musiker auch entsprechend nervös vor der Probe mit dem Profi. Engagiert und konzentriert versuchten sie, möglichst viele Tipps von ihm aufzunehmen und ins Programm einfliessen zu lassen.

Projekt mitjungen Perkussionisten

Neben den Tipps vom Profi ­holte der Verein sich noch wei­tere Unterstützung. Die Rhythmusgruppe für das Konzert besteht unter anderen aus jungen Musikschülern. Diese probten die Stücke als Teil ihres Musikunterrichts.

Frischen Windin eigene Reihen bringen

Mit dem Projekt will die Stadtmusik frischen Wind in die eigenen Reihen bringen. Das Programm mit Florians Asts «Träne», dem Hit «Campari Soda» oder Pepe Lienhards «Swiss ­Lady» bietet sich dazu perfekt an, denn viele kennen diese Stücke der Schweizer Musikgeschichte. Der Dirigent der Stadtmusik, René­ Wohlgensinger, wird mit seinem Orchester, den Solisten und den «Frischlingen» noch bis zur letzten Probe an den Schweizer Hits feilen, damit auf der Bühne­ dann alles passt. Für das Publikum bleibt zum Schluss die Frage, ob die «Swiss Lady» in Winkel tatsächlich erklingen wird.

