Kostbares Weihnachtsgeschenk für Feuerwehrstützpunkt

Musik erklang, Nebel stieg auf, langsam wurde das nigelnagelneue Gefährt der Stützpunktfeuerwehr Opfikon enthüllt: Eine Autodrehleiter, frisch ab Werk in Karlsruhe. Zur Feier am Donnerstagabend war auch Markus Bigger von der Herstellerfirma Rosenbauer gekommen. Er überreichte den Schlüssel an Kurt Steiner von der Gebäudeversicherung Zürich.

Dieser wiederum gab nach einigen Worten den Schlüssel weiter an Marc-André Senti, Stadtrat Bevölkerungsdienste. Erst dann erhielt ihn die Feuerwehr, entgegengenommen durch den Kommandant Jochi Hegi. Mit Stolz verkündete dieser, dass die Schulung der Feuerwehrleute bereits begonnen hätte. «Wir hoffen, dass wir bis Samstag 12 Uhr alle Männer und Frauen eingewiesen haben, so dass wir mit der neuen Autodrehleiter einsatzbereit sind», führte Hegi aus.

Fahrzeugtaufe und Höhenflug für Taufpatin

Bevor das Fahrzeug offiziell in den Dienst gesetzt wurde, durfte es die Gotte Andrea Hegi, Ehefrau des Kommandanten, mit einer Flasche Sekt taufen. Rund 100 Feuerwehrleute, Behördenmitglieder und Freunde applaudierten beim Taufakt. Andrea Hegi gehörte zu den ersten Personen, die sich vom Rettungskorb in rund 30 Meter Höhe hieven lassen durfte.

Die Drehleiter hat voll ausgefahren eine Länge von 32 Meter. Bild: Sibylle Meier

«Das ich als Gotte ausgewählt worden bin, ehrt mich und es ist ein grossartiges Erlebnis unsere Stadt und den Flughafen aus der Höhe betrachten zu dürfen», sagte die Patin nach dem Höhenflug. «Die ausgeklügelte Technik hinter diesem Wunderwerk ist respektabel.» Götti der Autodrehleiter ist der ehemalige Kommandant Christian Stieger. Auch er zeigte sich stolz, als Pate fungieren zu dürfen.

Die Eckdaten des neusten Mitglieds der Opfiker Flotte sind beeindruckend: Der Rettungskorb hat ein Fassungsvermögen von 500 Kilogramm oder reicht für fünf Menschen, die Länge der Leiter beträgt 32 Meter mit einem Neigungswinkel von 75 Grad und erreicht eine Arbeitshöhe von rund 30 Metern. Dank einer Spezialvorrichtung kann das Fahrzeug auch in unebenem Gelände eingesetzt werden. Die Kosten insgesamt betragen etwas über 850 000 Franken.

Gebäudeversicherung finanziert Autodrehleiter

Seit einem Jahr ist Jochi Hegi als Kommandant des Feuerwehrstützpunkts Opfikon im Amt. «Es ist eine grosse Freude, dass wir mit einem neuen und topmodernen Fahrzeug arbeiten dürfen», sagte Hegi. «Wir werden ihm bei allen Einsätzen Sorge tragen», versprach er. Der Autodrehleiter wird eine Einsatzdauer von ungefähr 25 Jahren gegeben.

Finanziert wird das Fahrzeug durch die Beiträge der Immobilienbesitzer im Einsatzgebiet an die Gebäudeversicherung des Kanton Zürich. Der Zahlungsvertrag wurde mit der Versicherung so vereinbart. «Den Steuerzahler kostet die Investition praktisch nichts», stellte Jochi Hegi klar.

(Zürcher Unterländer)