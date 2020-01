Kran-Firma zieht von Dällikon weg

Noch stapeln sich die Kranteile an der Strasse zwischen Dällikon und Buchs. Doch nächstes Jahr wird die Wolffkran Schweiz AG das 15000-Quadratmeter-Areal im Dälliker Industriegebiet räumen. Der Schweizer Ableger der Firma, die weltweit Baukräne verkauft und vermietet, verlagert den Hauptsitz von Dällikon nach Elsau bei Winterthur. Geschäftsführer Rolf Mathys erklärt die Beweggründe für den Umzug einerseits mit dem auslaufenden Mietvertrag in Dällikon und andererseits mit der neuen Strategie der Firma, ihre Standorte in eigenem Besitz zu haben. Die Suche nach einer genügend grossen Fläche im Kanton Zürich habe sie dann nach Elsau geführt.

Dort hat die Firma ein Grundstück in der Gewerbezone erworben, wo sie den Bau eines Bürogebäudes und einer Reparaturhalle plant, in der vermietete Kräne nach ihrer Rückkehr überprüft, gewartet und repariert werden. Im Aussenbereich ist das Lager für die Kranteile vorgesehen. Laut Mathys umfasst der Mietpark 160 Maschinen, wobei jeweils rund 20 Prozent der Kranteile an Lager liegen.

Widerstand am neuen Ort

Diese lagernden Kranteile sorgen am neuen Standort in Elsau für Unmut. Nachdem ein anonymes Flugblatt mit Vorwürfen verteilt worden war, lud die Firma ihre zukünftigen Nachbarn an eine Information ein. «Unsere Idee ist, dass man möglichst wenig von uns sieht», erklärte Mathys den Anwesenden, wie der «Landbote» vor einer Woche berichtet hatte. Geplant ist, wie der Geschäftsführer sagte, das Gelände zu modelllieren und rundherum Bäume als Sichtschutz zu pflanzen. Das anonyme Flugblatt enthielt auch Bilder des Standorts in Dällikon, wohl zur Abschreckung gedacht. So solle der neue Standort sicher nicht aussehen, sagte Mathys an der Informationsveranstaltung, man schäme sich heute bei Wolffkran fast, Kunden nach Dällikon einzuladen.

Noch ist offen, wann der Umzug vonstatten geht. «Wir sind in der Planung, einen festen Zeitplan gibts darum noch nicht», so Mathys. Fest stehe aber, dass die Firma mit allen 40 Mitarbeitenden des Deutschschweizer Standorts nach Elsau ziehen will. Wolffkran Schweiz beschäftigt etwas mehr als 20 Mitarbeitende in Dällikon und 20 Monteure, die auf den verschiedenen Baustellen tätig sind, um die Kräne zu montieren oder Störungen zu beheben. Die Westschweiz wird vom Standort in Boudry bei Neuenburg bedient. Auch dort besteht laut Mathys ein Mietverhältnis, das man in den nächsten Jahren durch den Kauf eines Grundstücks ablösen will.

Der Holding-Hauptsitz der Wolffkran AG ist in Baar, Kanton Zug, und ist vom Umzug der Schweizer Firma nicht betroffen. Produziert werden die Baukräne der Wolffkran AG seit jeher in Deutschland, wo das Unternehmen 1854 gegründet wurde.

Guter Steuerzahler

Der Wegzug des Kran-Unternehmens bedeutet für die Gemeinde Dällikon einen Ausfall an Steuererträgen. Wie Gemeindeschreiber Ruedi Bräm sagt, ist die Wolffkran eine gute Steuerzahlerin und deren Wegzug für die Gemeinde sicher nicht angenehm. Doch es sei anzunehmen, dass auf dem Areal wieder ein guter Steuerzahler tätig sein werde und der Gemeinde mit dem Wechsel kein finanzieller Nachteil entsteht.

Welches Unternehmen dereinst nach Dällikon kommen wird, ist noch offen. Das Grundstück gehört der Firma Piller und Co., die aus der Piller Hoch- und Tiefbau AG hervorgegangen ist, welche bis 2001 ihren Werkhof auf dem Areal hatte.