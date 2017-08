Kreative Experimente als Spiegel der Emotionen

«Wenn sich in meinem Kopf neue Bilder angestaut haben, müssen sie raus», beschreibt Werner Huber den Antrieb seines kreativen Schaffens. «Jedes Mal gebe ich so einen Teil meines Innersten preis.»

Vom 1. September bis zum 1. Oktober wird der 72-jährige Künstler einen Querschnitt seiner Werke im Bülacher Alterszentrum Grampen präsentieren. «Bilder der letzten 20 Jahre» lautet der Titel seiner bislang grössten Ausstellung, für die Huber derzeit eine Auswahl von rund 30 aus vielen hunderten der in dieser Zeit entstandenen Arbeiten trifft.

Gegensatz in Form und Farbe

Ebenso beeindruckend wie die Vielzahl seiner Bilder ist deren Vielfältigkeit. Die Freude an Farben, am Gestalten und Komponieren lässt den Autodidakten immer wieder mit neuen Techniken experimentieren, in intensiver Auseinandersetzung mit Materialien, Werkzeugen und Malgründen reizt er die Möglichkeiten aus – die Ergebnisse könnten nicht unterschiedlicher sein.

Etliche Monate hat Huber im heimischen Atelier in Neerach-Riedt etwa mit Metallgrundierungen gearbeitet, liess Eisen, Kupfer, Bronze oxidieren und rief gezielt Rost und Patina hervor, verlieh mit Sand, Papier- und Stoffresten zusätzlich Struktur.

Über Jahre entstanden ist eine Serie in Schwarz-weiss, sie reicht vom Spiel mit Formen und Schattierungen bis zum kühn geführten Pinselschwung im Grossformat. «Da lässt sich nichts korrigieren – entweder es stimmt oder stimmt nicht.» Im Gegensatz dazu stehen grellbunte geometrische Formen, vielfach Quadrate, die Huber nach Studium von Johannes Ittens Farbenlehre schuf, fast unsichtbar ist der feine Pinselstrich.

Gemeinsam ist Hubers Bildern die Abstraktion, konkret-gegenständliches findet sich dagegen kaum. Inspirieren lässt er sich vom Alltäglichen, der Natur oder dem Weltgeschehen, nur wenigen Bildern gibt er einen Namen: «Ich überlasse dem Betrachter gern selbst die Interpretation.»

Trennung und Anerkennung

Zum Verdruss seines Lehrers verfolgte Huber schon während seiner Jugend im luzernischen Sursee seinen eigenen Stil. Zwar liebäugelte er mit dem Besuch der Kunstgewerbeschule, doch war eine Käserlehre für ihn vorgesehen. Es verschlug Huber in die Milchwirtschaft, später in die Forschung der Kosmetikindustrie. Mit Ende der Familienphase widmete er sich wieder verstärkt der Malerei.

Den Anstoss, seine Bilder der Öffentlichkeit zu zeigen, gab seine Lebensgefährtin Susanne Schmid. Die frühere Fotografin hat er über die gemeinsame Leidenschaft für Kunst und Kakteen kennengelernt. Gruppenausstellungen in 1999 folgte bald die erste Einzelausstellung in der Zürcher Galerie Dosch, auch bei Möbel Märki Neerach und im Krankenheim Käferberg hat er seine Kreationen präsentiert.

Der Verkauf von Bildern bedeute Anerkennung, die Trennung täte ihm daher nicht weh. «Jene, die mir besonders am Herzen liegen, behalte ich jedoch für mich.» (Zürcher Unterländer)