Kreativer Geist von Kindsbeinen an

«Zeichnen, basteln, nähen, ma­len­, das war schon immer mein Ding», erzählt Ema Züllig. An ver­regneten Sonntagen habe sie schon als Kind mit ihrem Vater gemeinsam gemalt. Die heute 33-Jäh­rige hat ihre Begabung zum Beruf gemacht und arbeitet als diplomierte Gestalterin. Sie ist schon selbstständig seit gut zehn Jahren.

Eigenen Stil gefunden

Zülligs Atelier befindet sich in ihrer Wohnung in Neerach. Hier entstehen ihre Entwürfe und Zeich­nun­gen für neue Produkte. Hier wohnt sie mit ihrem Mann und ihrem zehnmonatigen Söhnchen. Kinderlachen erklingt vom Wohnbereich her. Der Kleine amü­siert sich köstlich mit seinem Vater. «Ja, er ist ein fröh­liches Kind», bestätigt die Mutter lachend.

Während die Designerin Muster von Geschenkpapieren, Karten, Magazinen und Tischsets auf dem Pult ausbreitet, erzählt sie über ihren Werdegang. «Ich habe mich im Gegensätzlichen gefunden», erklärt die Designerin, «Mir gefallen spielerische, aber auch grafische Muster.» Es habe Zeit gebraucht, den eigenen Stil zu finden und nicht Trends nachzujagen. «Wie heuer, wo Riesenblüten- und -blätter aktuell sind. Und die Farbe Ultraviolett.» Ein bisschen Retro sagt sie lächelnd. Aber natürlich könne man das aufnehmen und in eigenen Entwürfen einflechten.

Nanny für Webshops

Neben ihren Designarbeiten hat Züllig noch ein zweites Standbein. Sie berät und optimiert unter dem Namen Webshop-Nanny im Kundenauftrag Webseiten und Onlineshops. Als Selbstständige sei man oft auf sich alleine gestellt und manchmal zu schnell zufrieden mit einer Kreation. So sei sie froh, um die dezidierte Meinung ihres Mannes, der von Beruf Programmierer und nebenbei Fotograf ist. Mittlerweile sei sie auch vernetzt mit Kolleginnen in anderen verwandten Berufen. «Froh bin ich auch um einen Kollegen, der für meine Kundschaft die Webshops erstellt.» Alles selber machen im Einfraubetrieb gehe nicht.

Prämiertes Geschenkpapier

Ein Wettbewerb im hollän­dischen Designmagazin «Flow», animierte die Illustratorin mitzumachen, und sie begann, Geschenkpapier zu entwerfen. Ihre eingereichte Arbeit schaffte es unter die besten. Immer wieder mache sie mit bei Wettbewerben. Vom T-Shirt bis zur Geschenkkarte. Sie mache gerne Dinge, die nützlich seien.

Als brandneue Lieblinge kündigt sie auf ihrer Webseite Tischsets an. Stimmig zum Design sind die Namen «Forrest Black», «Swedish Sommer», «Birds» oder etwa «Maieriisli».

Die Namen weisen auf die Quelle von Zülligs Inspiration hin. In der Natur, wo sie, wie sie schwärmt, immer neue Farben und Formen entdecke. Sei es auf ihren täglichen Spaziergängen mit ihrem Kind oder in den Ferien, die sie lieber im Norden verbringe als im Süden.

Mehr als nur Lückenbüsser

«Obwohl mir bewusst ist, dass das Meiste schon erfunden wurde», sagt Züllig, «schaue ich immer noch wieder, ob sich irgendwo eine Lücke findet.» Im Moment im Sektor Magazine. Ein Reisemagazin der anderen Art hat sie bereits in Zusammenarbeit mit einer Kollegin kreiert. Beim Durchblättern in einem Exem­plar offenbart sich ein eigen­williges Journal mit leeren Seiten: für Zeichnungen und Texte, unter anderem gibt es auch Platz für Rezepte. Shoppen kann man ihre Artikel online. Die Produkte überzeugen durch Originalität und Schlichtheit. Nicht, dass das Geschäft grad «räbblet», sagt sie amüsiert, doch es laufe.

Als Nächstes möchte sie auch spezielle bedruckte Stoffe herstellen und Kinderkleider übers Internet vertreiben. Nähen werde sie aber nicht selber, doch auch hier hat sie die richtige Person zur Hand. Was ihr noch fehlt, ist der passende Stoff in der richtigen Qualität. (Zürcher Unterländer)