Kritik am neuen Zentrumsplatz

Der relativ kleine Seminarraum im dritten Stock des Hotels Mövenpick war bis auf den letzten Platz gefüllt. Gespannt warteten die anwesenden Regensdorferinnen und Regensdorfer auf die Informationen zur geplanten Zentrumsüberbauung. Diese sollten sie von Architekt Christof Glaus, Thomas Regli, CEO der Seewarte AG, sowie Patrick Felber von der Immobilienfirma BSS & M erhalten.

In drei Schritten erklärten Glaus, Regli und Felber dem Publikum, weshalb die Erneuerung und Weiterentwicklung des Zentrums Regensdorf so bedeutend für die Gemeinde ist. Seit den 1970er-Jahren habe sich das Erscheinungsbild des Einkaufszentrums nicht verändert, deshalb sei es nicht mehr zeitgemäss, sagte Thomas Regli. Damit Regensdorf weiterhin attraktiv und wettbewerbsfähig bleibe, brauche es eine Aufwertung des Zentrums. «Das gesamte Areal soll umgezont werden, auch Ersatzneubauten sind durchaus möglich», erklärte er weiter. «Verdichtung statt Zersiedlung» lautet die Maxime des Unternehmens. Dort, wo schon Infrastruktur vorhanden ist, soll auch gebaut werden.

«Das gesamte Areal soll umgezont werden, auch Ersatzneubauten sind durchaus möglich -Verdichtung statt Zersiedlung.»Thomas Regli

Das ganze Vorhaben ist in drei Etappen, beziehungsweise Lösungsschritte gegliedert. Doch bevor der erste Bagger vorfahren kann, muss das Regensdorfer Stimmvolk der Teilrevision zur Nutzungsbestimmung 2020 zustimmen. Erst danach kann ein ein Baurechtsvertrag aufgesetzt und anschliessend die entsprechende Baubewilligungen eingeholt werden. Ein wichtiges Ziel des Bauunternehmens ist unter anderem die Planung und Gestaltung des Hauptplatzes. Dieser ist als Ort der Begegnung und der Gemeinschaft geplant. «Der Platz soll eine öffentliche Nutzung haben und er soll vor allem lebendig sein», sagt Patrick Felber von BSS &M.

Bewohner stehen neuem Projekt kritisch gegenüber

Der zweite Teil der Informationsveranstaltung bestand aus einer Arealbegehung. Architekt Christof Glaus führte die mit Headsets ausgerüsteten Anwesenden an die verschiedenen Orte der zukünftigen Überbauung und präsentierte ihnen seine Vision von Regensdorf. «Wir sind der festen Überzeugung, dass es an der Watterstrasse, wie auch an diesem Platz, zusätzliche Nutzung braucht», erklärte Glaus. Geplant sind 250 neue Wohnungen, dabei werden auch zusätzliche Grünflächen eine wichtige Rolle spielen. Doch viele Besucherinnen und Besucher waren dem geplanten Vorhaben gegenüber sehr kritisch und äusserten sich abfällig über das Projekt. Kopfschütteln und Raunen machten sich im Publikum breit. Sätze wie «Die Neubauten sind nichts Schönes» oder «Wir bezahlen es ja» waren zu hören.

Dem Anwohner Martin Keller bereiteten vor allem die schwindenden Parkplätze Sorgen. 100 Parkfelder sollen insgesamt gestrichen werden. «Mich würde interessieren, wie ein Einkaufszentrum weiterhin attraktiv bleiben kann, wenn man Parkplätze für Zentrumsbesucher abbaut. Viele Leute müssen ja gezwungenermassen mit dem Auto einkaufen gehen», entgegnete er dem Architekten. Doch Glaus und Regli blieben optimistisch und versprachen dem Publikum, dass man geeignete Lösungen finden werde.