Kritische Fragen zu einem möglichen Engagement des Flughafens in Nepal

«Flughafen Zürich AG: Investitionen im Ausland». So lautet die Überschrift eines Vorstosses, den drei Mitglieder des Zürcher Kantonsrats lanciert haben. Und er täuscht ein wenig darüber hinweg, worum es in der Anfrage tatsächlich geht.

Die drei SP-Mitglieder Sibylle Marti (Zürich), Michèle Dünki-Bättig (Glattfelden) sowie Andreas Daurù (Winterthur) zielen nämlich weniger auf die Firmenstrategie ab, welche die Flughafen Zürich AG mit ihren Engagements im Ausland im Allgemeinen verfolgt. Sondern vielmehr auf ein einziges Projekt, über das die WOZ am 5. Dezember berichtet hat. Demnach ist das Projekt «Nijgadh» in Nepal hoch umstritten.

«Es drohen Waldrodungen» Denn, so schreiben die Kantonsratsmitglieder: «Es drohen Waldrodungen im Umfang von 2,4 Millionen Bäumen.» Und dies in einem der letzten ungeschützten und unberührten Abschnitt des gesamten Waldgürtels. Der Wald diene seltenen Tierarten wie Tigern, Elefanten oder Leoparden als Habitat. Ausserdem würde die Rodung das Problem von Überschwemmungen verschärfen. Die Flughafen Zürich AG wisse um die Proteste. Trotzdem plane sie eine Machbarkeitsstudie. «In diese sollen auch die Umweltaspekte einfliessen», heisst es in der Begründung der Anfrage.

Der Zürcher Regierungsrat soll nun sagen, wie er als Aktionär der Flughafen Zürich AG zu diesem Projekt steht. Ebenfalls soll er sagen, wie er dieses Engagement verantworten könne vor dem Hintergrund des im Frühjahr ausgerufenen Klimanotstandes. Und der Regierungsrat soll grundsätzlich Stellung nehmen zum Engagement der Flughafen Zürich AG im Ausland.