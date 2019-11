«Kühe liefern dank 5G einen Drittel mehr Milch»

Der super schnelle Mobilfunkstandard 5G ist umstritten. Strahlengegner bekämpfen die neue Technologie an allen Fronten. Die Mobilfunkanbieter treiben den Ausbau ihres Netzes unterdessen ungebrochen voran – und versuchen den Nutzern die Vorteile des Hochgeschwindigkeitsinternet schmackhaft zu machen. Die Firma Sunrise hat an ihrem Hauptsitz im Opfiker Glattpark extra einen Showroom eingerichtet, wo mögliche Anwendungsgebiete von 5G-Mobilfunk demonstriert werden.

Dank Halsbändern und 5G kann der Bauer die Milchproduktion der Kühe optimieren. Bild: Agroscope

So will der Mobilfunkanbieter sein schnelles mobiles Datennetz unter anderem in der Landwirtschaft beliebt machen. «Smart Farming» heisst das auf Neudeutsch. Bei Agroscope im thurgauischen Tänikon wird der 5G-Einsatz zurzeit in der Milchwirtschaft getestet. So sind in den Kuhställen hochauflösende 360-Grad-Kameras im Einsatz. Der Bauer kann so rund um die Uhr auf dem Handy oder dem Computer sehen, wie es seinen Tieren geht. Doch noch viel wichtiger: Die Kühe tragen alle Halsbänder, die mit Sensoren ausgerüstet sind. Durch die gesammelten Informationen kann der Bauer unter anderem die Milchproduktion seiner Kühe optimieren. «Dadurch lässt sich die Milchproduktion um bis zu 30 Prozent steigern», sagt Mediensprecher Rolf Ziebold.

Drohnen überprüfen die Pflanzen auf dem Feld und ermöglichen das gezielte Spritzen. Bild: Agroscope

Auch ausserhalb des Stalls kommt in Tänikon dank super schneller Datenverbindung neue Technologie zum Einsatz. Drohnen kreisen über den Feldern und liefern in Echtzeit Daten über die Qualität der Saat. «So können die Pflanzen viel gezielter gespritzt werden und es ist nicht mehr nötig, das ganze Feld gleich intensiv zu besprühen», erklärt Roland Eisenhut, Mobilfunkspezialist bei Sunrise. Durch die Drohnen sei es möglich, den Einsatz von Herbiziden um 90 Prozent und denjenigen von Pestiziden um 80 Prozent zu senken. Neben den Drohnen wird auf dem Agroscope-Betrieb auch ein Roboter getestet, der zusätzlich zur Kontrolle der Pflanzen auch gleich das Spritzen übernimmt.

Anlagen wie diese werden bei GF Machining Solutions in Biel via 5G gewartet. Bild: Georges Cabrera

Nicht nur in der Landwirtschaft, auch in der Industrie will der Mobilfunkanbieter mit seinem 5G-Netz Fuss fassen. In Biel hat das Unternehmen bei Maschinenhersteller GF Machining Solutions in der gesamten Fabrikhalle für 5G-Zugang gesorgt. Dies ermöglicht zum Beispiel die Instandhaltung und Wartung der Anlage in Echtzeit. So lassen sich ungeplante Ausfallzeiten verhindern und die Maschinenlaufzeiten verlängern.

Intelligentes Fussballstadion

In Basel ist Sunrise derzeit dabei, den St. Jakob Park zu einem Smart-Stadion zu machen. So gibt es der gesamten Arena 5G-Abdeckung und zahlreiche ultra-hochauflösende Kameras wurden verbaut. Die Zuschauer sollen so irgendwann in den Genuss von individuellen Sofortwiederholungen kommen. Auch virtuelle Stadionbesuche durch das Tragen einer 3D-Brille sollen möglich werden. «Bei Fernsehübertragungen von Fussballspielen könnte das 5G-Netz zudem den Einsatz von Satellitenübertragungswagen hinfällig machen», erklärt Ziebold.

«Die Datennutzung der Menschen verdoppelt sich alle 12 bis 18 Monate und laufend kommen neue Anwendungen hinzu.»Rolf Ziebold, Mediensprecher Sunrise

Natürlich will Sunrise auch die einfachen Nutzer an Bord holen. So ermöglicht es der neue Mobilfunkstandard, hochauflösende Videos in 4K auf dem Handy abzuspielen. Diese Auflösung ist viermal besser als der aktuelle HD-Standard. Auch Videospiele werden auf dem Smartphone schon bald in gestochen scharfer Qualität möglich sein (siehe Kasten). In abgelegenen Gebieten kann zudem mittels eines Empfangsgeräts das 5G-Netz für die Internetverbindung zu Hause genutzt werden. «Es ist aber nicht die Idee, dass das 5G-Netz das Glasfaserinternet ablöst», beschwichtigt Ziebold. In dicht besiedelten Gebieten wäre das Mobilfunknetz dafür gar nicht genug leistungsfähig.

5G sei aber nicht nur dazu da, um in Zukunft Netflix-Videos in 8k-Auflösung auf dem Handy zu schauen. «Die Datennutzung der Menschen verdoppelt sich alle 12 bis 18 Monate und laufend kommen neue Anwendungen hinzu», sagt Ziebold. Um den Bedarf zu decken, komme man um 5G nicht herum. Die Strahlengegner sind anderer Meinung.