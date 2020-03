Künftig soll nicht mehr die Gemeindeversammlung einbürgern

Nur noch in wenigen Unterländer Gemeinden hat das Volk in Sachen Einbürgerungen das letzte Wort. Rorbas ist eine davon. Doch das soll sich nun ändern, zumindest wenn es nach dem Willen des Gemeinderats geht. In der neuen Gemeindeordnung, deren Vernehmlassung zurzeit läuft, ist vorgesehen, dass der Gemeinderat künftig abschliessend über die Einbürgerungsgesuche entscheidet. An der Gemeindeversammlung wird darüber nicht mehr abgestimmt.

«Um eine Einbürgerung nicht zu genehmigen, müsste die Versammlung triftige Gründe vorbringen können.»Martin Lips, Gemeindepräsident

«Es geht uns um eine Vereinfachung des Verfahrens», erklärt Gemeindepräsident Martin Lips. In den letzten zehn Jahren seien die Einbürgerungen an der Gemeindeversammlung jeweils reine Formsache gewesen. Kein einziges Gesuch wurde abgelehnt. «Um einen Antrag nicht zu genehmigen, müsste die Versammlung auch triftige Gründe vorbringen können», erklärt Lips. Da der Gemeinderat bereits heute jede Einbürgerung vor der Versammlung intensiv prüfe, sei es für die Stimmberechtigten ohnehin kaum mehr möglich, noch Gründe für eine Ablehnung zu finden.

Nach der neuen Gemeindeordnung werden die Gesuche weiterhin vom Gemeinderat geprüft. So findet ein Gespräch mit dem Gemeindeschreiber und dem Gemeindepräsidenten statt. Anschliessend berät sich der Gesamtegemeinderat und fällt einen definitiven Entscheid. Die Rorbaser Stimmberechtigten werden am 27. November an der Urne über die neue Gemeindeordnung abstimmen.

Baukommission soll verschwinden

Neben den Einbürgerungen sind weitere Änderungen vorgesehen. So will der Gemeinderat die Planungs-, Bau- und Quartierplankommission abschaffen. «Auch hier geht es um eine Vereinfachung des Verfahrens», erklärt Lips. Bereits heute hat die Kommission nur beratenden Charakter. Am Ende entscheidet der Gemeinderat. Durch das Streichen der Kommission fällt auch für die Gesuchsteller eine Instanz weg. Im Bedarfsfall kann der Gemeinderat laut Lips auch mit der neuen Gemeindeordnung immer noch eine Baukommission einsetzen.

«Wir haben festgestellt, dass der finanzielle Spielraum des Gemeinderats eher gross ist und hier etwas zurückgeschraubt.»Martin Lips, Gemeindepräsident

Eine Anpassung sieht die Revision der Gemeindeordnung auch bei den Finanzkompetenzen vor. «Wir haben festgestellt, dass der finanzielle Spielraum des Gemeinderats eher gross ist und hier etwas zurückgeschraubt», sagt Lips. So darf die Exekutive künftig bei einmaligen Ausgaben nur noch bis 250'000 Franken in Eigenregie entscheiden. Bisher lag der Wert bei 500'000 Franken. Bei wiederkehrenden Ausgaben werden die Kompetenzen von 250'000 auf 150'000 Franken pro Jahr reduziert.

Interessenbindungen offen legen

Ebenfalls geändert werden soll mit der neuen Gemeindeordnung die Besetzung des Wahlbüros. Die Mitglieder würden nicht mehr durch die Gemeindeversammlung gewählt, sondern vom Gemeinderat bestimmt. Über Zweckverbändsverträge und wichtige Anschlussverträge muss neu an der Urne abgestimmt werden. Die neue Verordnung hält ausserdem fest, dass der Gemeinderat für das Schaffen von Stellen zuständig ist. Gemeinderatsmitglieder müssen zudem ihre Interessenbindungen offen legen.

Die aktuelle Rorbaser Gemeindeordnung stammt aus dem Jahr 2009. Die Revision ist nötig, da das übergeordnete Gemeindegesetz auf kantonaler Ebene angepasst wurde. Die Vernehmlassung läuft noch bis zum 31. März.