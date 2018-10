Kulturelle Entdeckungstour durchs Dorf

«Unbeschränkt haltbar, wenn an einem trockenen, kühlen Ort aufbewahrt.» So heisst es auf der Originaletikette des Jutesacks, der 5 Kilogramm Rohkaffee enthält. Gelagert ist der Kaffee-Notvorrat in der Vorratskammer des Rohnerhauses in Schneisingen. Und er stammt aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Der präsentierte Kaffeesack ist nur eines von hunderten von Gegenständen des bäuerlichen Alltags vergangener Jahrhunderte. Der Rohnerhof, dessen ältester Teil auf das Jahr 1562 zurück geht, dient seit 2016 als Dorfmuseum. Das Haus und sein Ökonomiegebäude wurden vom Besitzer Franz J. Meng dem 2014 gegründeten Museumsverein kostenlos zur Verfügung gestellt.

Am Samstag führte anlässlich des Kulturerbetags der Museumskurator Herbert Schwitter durch Haus und Scheune. Dicht drängten sich die Besucherinnen und Besucher in die Wohnräume und in den Anbau. Aus der grossen Sammlung von Werkzeugen, Gerätschaften und Einrichtungsgegenständen griff Schwitter das eine oder andere Utensil heraus und gab einige Erklärungen dazu ab, die von einem grossen Wissen zeugten und die Zuhörer ins Staunen versetzten, oft aber auch belustigten.

So zeigte der Kurator beispielsweise in der elterlichen Schlafkammer des Bauernhauses auf ein Brett, das über der Tür angebracht ist: «Dieses kleine Regal nannten die Leute damals die hohe Kante; und darauf legten sie ihr Erspartes», sagte Schwitter.

Im Schneisinger Schlössli

Der unter der Ägide der Kantonsarchäologie in Zusammenarbeit mit diversen kantonalen Ämtern, Gemeindebehörden, Schule und Ortsvereinen durchgeführte Kulturerbetag ermöglichte eine Seltenheit: Die Besichtigung des Schneisinger Schlössli. Es ist im Besitz des bereits erwähnten Franz J. Meng, der es auch bewohnt. Der Rechtsanwalt gab an mehreren Führungen einen Einblick in Räumlichkeiten wie den Schlosssaal, das Büro und das Schlafgemach.

Das Besondere an diesen drei Räumen sind die Stukkaturen von Giovanni Bettini und die Fresken von Francesco Antonio Giorgioli an den Decken der Zimmer. Philipp Schneider, Mitarbeiter der Kantonalen Denkmalpflege, erläuterte die Geschichte und die Bedeutung dieser künstlerischen Arbeiten, die in den 1690er Jahren entstanden sind.

Eines dieser grossen Deckengemälde zeigt zwei Richter, die einer aus dem Bad steigenden, fast nackten Frau «an die Wäsche wollen», wie es Schneider ausdrückte. Sie wehrte sich, blieb standhaft, wurde von den beiden Lüstlingen des Ehebruchs angeklagt, doch nach erneuter Zeugenbefragung freigesprochen.

Das Gemälde passe gut zum Schlössli, das schon immer im Zusammenhang mit Gesetz und Gericht gestanden habe, sagte Schneider. So hatte der erste Besitzer des Schlösschens, Kaspar Ludwig Schnorff (1642 – 1721), die Niedergerichtsherrschaft in Schneisingen inne. Und der heutige Eigentümer ist Rechtsanwalt.

Imposante Orgel in der Kirche

Die Orgel der katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus in Schneisingen stammt aus dem Jahr 1931. Es handle sich nicht um ein mechanisches Instrument, sondern um ein «herausragendes musikalisches Klangdenkmal mit einer pneumatischen Spieltraktur», erklärte der Dietiker Organist Bernhard Hörler vor voller Empore. Der musikalische Künstler erläuterte die Funktionsweise des Instruments und erzählte ein spannendes, eigentlich kriminelles Stück Schweizer Orgelbaugeschichte.

Das Schneisinger Kircheninstrument ist eine Produktion der Firma Orgelbau Willisau AG. Diese Firma wurde im Jahr 1927 als Konkurrenz zur renommierten Orgelbaufirma Goll gegründet. Der Grund: Die Firma Goll wurde von Protestanten geführt, was vielen katholischen Würdenträgern nicht in den Kram passte. Also wurde die «katholische» Firma Willisau AG errichtet mit dem klaren Ziel, die Konkurrenz in den Ruin zu treiben – mit Erfolg. «An dieser verwerflichen Aktion waren mindestens drei katholisch geführte Banken sowie Geistliche und Politiker aller Stande, darunter auch Nationalräte, beteiligt», erklärte Hörler.

An einem knapp halbstündigen Konzert zeigte der Musiker, was die Schneisinger Orgel zu bieten hat. Bernhard Hörler zog sozusagen alle Register und spielte einige Werke, darunter auch eine Eigenkomposition. Mit Begeisterung forderte das etwa 80-köpfige Publikum eine Zugabe.

Der eigenmächtige Pfarrer

Auch die Kirche selbst hat eine Geschichte, die nicht immer harmonisch verlief. So liess Johann Georg Stressler, der im Jahr 1663 Pfarrer in Schneisingen wurde, eigenmächtig und ohne Bewilligung der geistlichen Obrigkeit die Kirche nach Westen verlängern. Dies erklärte der Historiker Felix Müller. Auch habe der eigensinnige Gottesmann die Kirchenbilder übermalen lassen und die Kanzel entfernt.

Auch im Volk schien Stressler nicht beliebt zu sein. So verfassten Einwohner einen Beschwerdebrief an den Abt des Klosters St. Blasien, in welchem sie den Pfarrer in 24 Kritikpunkten anklagten. Stressler wurde schliesslich aus dem Amt entlassen.

Das Schneisinger Steinbeil

Am Schneisinger Kulturerbetag fand auch eine geführte Dorfbegehung mit raumplanerischen und architektonischen Aspekten statt. In einem beheizten Zelt beim Gemeindehaus zeigten Kantonsarchäologinnen und -archäologen Originalfundstücke, darunter auch das 6000 Jahre alte Schneisinger Steinbeil.

Die Fachleute gaben Auskunft über die Landschaftsgeschichte, über die im Jahr 1799 im Alpenrosendorf hinterlassenen Spuren der russisch-österreichischen Truppen, über das Geo-Informationssystem, die Erstellung von 3D-Modellen und vieles mehr. Die zahlreichen Kinder konnten unter Anleitung Wimpel und Portemonnaies aus Grabungsblachen, Lorbeerkränze und Scheibenfibeln basteln.

