Kulturpreis für vielseitigen Schaffer

Mann mit Skulptur, Frau mit Orgel oder Dirigent mit Chor: Meist ist das Fotosujet klar, wenn ein Kulturpreisträger oder eine Kulturpreisträgerin für die Zeitung ins rechte Licht gerückt werden soll. Nicht so im Fall von Gerold Hildebrand. Der 75-jährige ehemalige Primarlehrer wird für weit mehr als ein einziges Engagement ausgezeichnet. Er sei ein Kulturunterstützer und Kulturvermittler «im besten Sinn des Wortes» schreiben Stadtrat und Kulturkommission. Dafür erhält der Ur-Bülacher anfangs November den mit 4000 Franken dotierten Kulturpreis der Stadt.

Initiativer Sterngucker

Hildebrandt entscheidet sich für einen Fototermin bei der Sternwarte oberhalb des Weilers Eschenmosen. Es ist der Schauplatz seines langjährigsten Engagements. Auch wenn er es selber nie so sagen würde: Ohne ihn gäbe es die Sternwarte wohl nicht. Als junger Lehrer vor über 40 Jahren wesentlich am Aufbau beteiligt, engagiert sich Hildebrandt bis heute als Präsident der Stiftung Schul- und Volkssternwarte Bülach. Sie trägt die Sternwarte finanziell. Im Gegensatz zu früher, als er auch regelmässig Führungen betreute, ist Hildebrandt seit zehn Jahren vor allem dafür besorgt, dass die Liegenschaft im Schuss bleibt. «Das gibt eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun», sagt er bescheiden.

Begabter Organisator

Ganze elf Jahre, von 2007 bis 2018, wirkte der Preisträger zudem als Präsident der traditionsreichen Lesegesellschaft, die seit 200 Jahren das kulturelle Leben in und um die Stadt auf vielfältige Weise fördert. Auch dieses Engagement relativiert Hildebrandt umgehend. «Die Lesegesellschaft besteht zwar aus vielen Bereichen, aber alle laufen sehr selbstständig.» Seine Haupttätigkeit sei das Koordinieren, Organisieren und Führen gewesen. Dies mache er gerne, sagt er. «Das hat sicher mit meinen Erfahrungen aus Pfadi, Beruf und Militär zu tun.»

Spontaner Mäzen

Was hat den Vater dreier Kinder und siebenfachen Grossvater motiviert, sich immer wieder für das kulturelle Leben in der Stadt stark zu machen? «Oft geschah es ganz einfach aus dem Moment heraus», sagt Hildebrandt. Zum Beispiel an jenem 2. Juli 1996, als er einen ihm bekannten jungen Violinisten aus Polen zu einem Vorspiel ans Konservatorium Winterthur begleitete. Das Talent wird sofort aufgenommen. Bloss: Wo soll der Jugendliche wohnen? Gerold Hildebrandt zögert nicht. Der Musiker zieht bei ihm und seiner Frau ein – und bleibt fünfeinhalb Jahre. Mittlerweile ist Jakub Dzialak 39 Jahre alt, ein berühmter Violinist und selbst Träger des Bülacher Kulturpreises. Auch dieses soziale Denken und Wirken zeichne den Preisträger aus, heisst es in der Würdigung des Stadtrats..

Gelungene Überraschung

Mindestens so sehr wie über den Preis hat sich Hildebrandt über die Mitteilung des Entscheides gefreut. Unter einem Vorwand habe ihn ein Mitglied der Kulturkommission zu sich nach Hause eingeladen. «Dort wurde ich im Garten von der beinahe vollzählig versammelten Kommission mit der Nachricht überrascht.» Als ehemaliges Mitglied der Kulturkommission weiss er, dass sich diese den Entscheid jeweils nicht leicht macht. «Vermutlich habe ich es tatsächlich verdient – mindestens wenn man alles zusammenzählt», sagt er.