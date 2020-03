Kunden kaufen trotz Coronavirus-Fall in der Bäckerei ein

Während der Mittagszeit gehen in der Bäckerei beim Sonnenhof in Bülach Dutzende Kunden ein und aus. Einer davon ist Remo Ferorelli aus Glattfelden. Da er zum Mittagessen oft hierhin kommt, wusste er, dass die Fleischli-Filiale wegen einer am Coronavirus erkrankten Mitarbeiterin geschlossen wurde. Deshalb nicht mehr im Laden einzukaufen, kommt für ihn aber nicht infrage: «Ich nehme das Virus nicht so ernst. Ich arbeite auf dem Bau, dort atmen wir ganz andere schädliche Stoffe ein.» Ihm falle aber schon auf, dass es in der Filiale weniger Leute hat als sonst. Auch die anderen Kunden lassen sich durch das Coronavirus nicht beeinflussen. Sie sagen: «Ich verstehe die panische Reaktion nicht» oder: «Ich traue mich noch immer aus dem Haus».

Geschäftsführer Konrad Pfister sagt, dass die negativen Auswirkungen aufgrund des internen Corona-Falls nicht allzu gross sein dürften. «Wir haben jedoch bereits vorher bemerkt, dass wegen des Coronavirus weniger Leute in unsere Café-Restaurants kommen.» Er ist glücklich darüber, dass die Filiale beim Sonnenhof nun wieder geöffnet hat. «Ich rechnete zuerst damit, dass der Laden für zwei Wochen geschlossen bleiben muss. Doch nun wurde bereits alles gründlich gereinigt und desinfiziert, sodass für Kunden und Mitarbeitende keine Gefahr einer Ansteckung besteht», versichert Pfister. Er versucht es positiv zu sehen: «Immerhin wissen wir jetzt, wie wir in einer solchen Situation reagieren müssen.»