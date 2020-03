Kunst als eine Form des Wahnsinns

Wie bei seinem, im Buch vorkommenden, «ehemaligen Schulleiter» steht auch bei Peter Furrer eine Kopie des Bildes «Die Andacht des Grossvaters» von 1893 von Albert Anker auf dem Schreibtisch. Anker sei für ihn der grösste Maler – «Phänomenal», meint er. Den Anstoss zum Thema und zum neuen Buch gaben eben genannter Maler und die Medienberichte über den Meisterfälscher Wolfgang Beltracchi. Dieser fälschte über Jahre hinweg die Werke grosser Meister in geradezu kunstvoller Art und Weise.

Spontanes Schreiben

«Andacht» ist Peter Furrers viertes Buch. Dieses entstand in rund einem halben Jahr. Wenn das Thema gegeben sei, entstehe die Handlung spontan während des Schreibens, erzählt Peter Furrer, der sich weniger als Schriftsteller sieht. «Ich habe einfach Freude daran, Geschichten zu erzählen». Dabei mischt er Autobiografisches - mehr als ihm vielleicht selbst bewusst sei, wie er zugibt - mit seiner realen Umgebung. «Das ist mein Stil, den ich beibehalten möchte», sagt der ehemalige Schulleiter der Primarschule Niederweningen. Schreiben und Recherche, die meist im Internet stattfindet, laufen parallel. Oft greift er auch auf seine Erinnerungen zurück. Die im Buch vorkommende sizilianische Stadt Trapani beispielsweise kennt er von Reisen.

Auch dieses Buch erschien wieder im Eigenverlag. «Ich müsste zuviel ändern an meinen Geschichten, müsste die ganzen Hinweise auf lokale Örtlichkeiten und Personen entfernen. Das wäre nicht mehr ich», erklärt Peter Furrer den Grund für diesen Aufwand. Er gebraucht gern schweizerdeutsche Begriffe wie, «bloche, «pressiere» oder «Chind und Chegel» in seiner Erzählung. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn er sich dem Diktat eines Buchverlages unterworfen hätte.

Ganz klar, hier schreibt einer vor allem für sein nahes Umfeld und nicht für die grosse Masse. Wenn Peter Furrer seine Protagonisten (für die es fast immer ein lebendes Pendant gibt) sprechen lässt, achtet er auf Sprache und deren Intonation. «Ich versuche diese immer möglichst authentisch wiederzugeben, sei es nun ein Kunsthistoriker oder ein Feuerwehrmann», sagt der Autor.

Die ersten Leichen

«Beim ersten Buch konnte ich noch keinen umbringen», beschreibt der begeisterte Krimileser seine Hemmungen, zur Mordwaffe zu greifen. Nun aber ist es soweit, und im neusten Buch wird gemordet. Er habe gelernt, dies zu abstrahieren, meint Peter Furrer. Er lässt es gleich zu Beginn so richtig krachen und äschert im imaginären Grossbrand ein in Niederweningen bekanntes ehemaliges Bauernhaus an der Wehntalerstrasse, komplett ein. Darin befindet sich auch Peter Furrers erste Leiche. Was weiter geschieht, ist die kuriose Geschichte rund um ein bekanntes und ein unbekanntes Bild, gut gemachte Fälschungen und wie Genialität auch eine Form des Wahnsinns sein kann.