«Kunst am Rank» bietet Künstlern eine Plattform

Im alten Bauernhaus der Familie Bertschi finden seit vergangenem Samstag die Vorbereitungsarbeiten für das Fest der beiden Wochenenden vom 18. und 19. Mai sowie 25. und 26 Mai statt. Für das OK-Team unter Federführung von Präsident Christian Meier hiess es, die Lokalitäten aufzuräumen, den Platz für den Motorsägekünstler abzumessen, Stromversorgungen und Beleuchtung zu planen. Auch Vertreter des örtlichen Gewerbes waren vor Ort. «Man kann auf das Gewerbe zählen», sagt Meier erfreut. «Wir erfahren eine grosse Wertschätzung für dieses Fest.» So hilft diesmal auch der Füürwehrverein beim Zeltaufbau mit, damit der Anlass bei jedem Wetter durchführbar ist.

Waren es bei der letzten Auflage von «Kunst am Rank» 26 Aussteller, sind es diesmal deren 19, darunter viele Hobby-Künstlerinnen und -künstler aus Höri und Umgebung. «Wir hatten keine Mühe, Interessierte zu finden», sagt Monika Lehmann, zuständig für die Künstler-Betreuung. «Die Kunstschaffenden haben sich bei uns gemeldet.» OK-Kollegin Ruth Meier ergänzt, dass mit dem Holzskulpturenkünstler mit Motorsäge, Mario Campigotto, eine besondere Attraktion auf dem Programm stehe. Dazu komme als weiteres Highlight das spektakuläre Feuerwerk von Röbi Rahm.

Auf die Besucher wartet ein vielfältiges Angebot an Kunst aus der Region, von Bildern über Bastel- und Näharbeiten bis zu Kreationen aus Ton, Drechselarbeiten, Teddybären und Eisenskulpturen.

Musikalische Unterhaltung

Neben der Kunst ist für ein attraktives Rahmenprogramm gesorgt. So wird die regionale Partyband Habakuk am Samstag, 18. Mai, auftreten. Am Sonntag steht das Swissair-Jodelchörli auf dem Programm, gefolgt von der Steelband Los Panitos. Eine Woche später geht es mit Boogie-Woogie der Band Piano Connection weiter, während am letzten Tag des Anlasses die Kapelle Enzian sowie Glatt Blä.ch für die passende musikalische Umrahmung sorgen. Auch kulinarisch wird den Gästen einiges geboten. Seien es Spiessli vom Grill oder ein Kunst-am-Rank-Plättli – zu allen Speisen gibt es auserlesene regionale Weine.

(Zürcher Regionalzeitungen)