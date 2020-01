«Kunst, die abschreckt, kommt beim Publikum nicht an»

Infobox

Das Theaterstück «Wer zuletzt stirbt ...» ist an folgenden Daten im Neuwis-Huus an der Hinterdorfstrasse 55 in Stadel zu sehen: Premiere ist am Samstag, 11. Januar, um 20 Uhr. Weitere Aufführungen folgen am 17., 18., 24., 25. und 31. Januar sowie am 1., 7. und 8. Februar jeweils um 20 Uhr. Am Sonntag, 26. Januar, beginnt die Vorstellung um 14 Uhr. Alle Infos auf www.theaterstadel.ch.