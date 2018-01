Längste Mondfinsternis des Jahrhunderts

Ein doppeltes Himmelsspektakel findet am Freitag, 27. Juli, statt. Dann nämlich gibt es einerseits die am längsten dauernde totale Mondfinsternis des Jahrhunderts, andererseits kommt der Planet Mars der Erde so nahe wie letztmals 2003. «Zwischen 21.30 und 23.13 Uhr sehen wir dann einen kupfer- bis dunkelroten Mond über dem südöstlichen Horizont, der über dem Mars schimmert», sagt Thomas Baer, Leiter der Sternwarte Bülach.

Zeitraffer Mondfinsternis Blutmond 2015 Full HD (Quelle: Youtube)

Gemäss Berechnungen der Astronomen ist der Mondaufgang an jenem Abend kurz vor 21 Uhr. Ab dann kann man gespannt darauf warten, was am Himmel geschieht.Bereits im Frühling wird Mars immer heller und geht auch immer früher auf. Im Juli überholt ihn die Erde auf ihrer engeren Bahn in einer Distanz von 57,6 Millionen Kilometern. So nahe war sie ihrem äusseren Nachbarn letztmals von 15 Jahren gekommen. Während dieser Zeit strahlt Mars heller als Jupiter und ist wegen seiner leicht orangen Färbung gut erkennbar.

Zweimal Vollmond im Januar

Der erste Vollmond dieses Jahres ist bereits vorbei. Der einzige natürliche Satellit der Erde war bereits am 2. Januar kugelrund zu sehen. «Er wird als grosser Vollmond bezeichnet», sagt Thomas Baer. «Sein Durchmesser schien beinahe 14 Prozent grösser als wir es im kommenden Juli wahrnehmen können.»

Jedes Jahr fällt je ein Vollmond in nächste Nähe der Erde oder eben am weitesten von ihr entfernt. «Die unterschiedlichen Mondabstände ergeben sich durch die elliptische Form der Mondbahn», erklärt Thomas Baer. Für Astronomen seien solche Super- und Mini-Vollmonde nichts Aussergewöhnliches. In diesem Monat gibt es noch einen zweiten Vollmond zu bewundern, nämlich am Mittwoch, 31. Januar.

Merkur und Venus strahlen

Der Sonne am nächsten ist Merkur. Er legt Ende Februar und im März einen Senkrechtstart am Abendhimmel hin. Zusammen mit der unübersehbar hell strahlenden Venus geht mit der Dämmerung im Westen auf. Am 3. März, stehen die beiden Planeten nur rund zwei Mondbreiten voneinenander entfernt.

Bis zum astronomischen Frühlingsanfang am 20. März sind Merkur und Venus in dieser Konstellation zu sehen. Die beste Beobachtungszeit für Jupiter und Saturn dagegen ist im Frühsommer. «Jupiter gelangt am 9. Mai und Saturn am 27. Juni in Opposition zur Sonne», sagt der Leiter der Bülacher Sternwarte. «Dann stehen die beiden Planeten der Sonne gegenüber und bleiben die ganze Nacht über sichtbar.»

Tag der Astronomie

Dieses Jahr findet der Tag der Astronomie am Samstag, 24. März, statt. Das Thema lautet «Das geheime Leben der Sterne». «Da gibt es Tag und Nacht viel zu beobachten», sagt Heinz Rauch, Präsident der Rümlanger Sternwarte Rotgrueb. «Besonders interessant sind die Reste sogenannt gestorbener Sterne», fügt er an. Auch Heinz Rauch weist auf den 27. Juli hin, dieses besondere Datum mit der totalen Mondfinsternis und der Nähe von Mars zur Erde.

Die Sternwarte Rotgrueb wird an den Daten offen sein, an denen sich am Himmel spezielle Planeten-Konstellationen zu sehen sind. «Fachleute vor Ort erklären den Besuchern, worauf sie sich beim Blick in den Himmel konzentrieren sollen», sagt Heinz Rauch. Regelmässig geöffnet ist die Rümlanger Sternwarte jeweils am Mittwochabend.

Auch die Bülacher Sternwarte, die jeden Freitag Beobachtungsabende anbietet, hat ein attraktives Programm mit erweiterten Öffnungszeiten zusammengestellt. «2018 hat aus astronomischer Sicht einiges zu bieten», sagt Thomas Baer. (Zürcher Unterländer)