Lärmgegner hatten keine Chance

Sie erklärten, sie argumentierten, sie beantworten Fragen aus dem Publikum – doch am Ende half alles nichts: Die vier Männer hinter der Initiative «Lärmschutz» konnten die 99 Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung in Eglisau nicht überzeugen, ihr Vorstoss wurde mit deutlichem Mehr bachab geschickt. Die Initianten scheiterten vor allem aus zwei Gründen. Erstens nahmen an der Versammlung am Donnerstagabend viele Eigentümer teil, die von der Initiative möglicherweise negaitv betroffen gewesen wären. Und zweitens hatten sie den Initiativtext so formuliert, dass sie sich damit in die Bredouille manövriert hatten.

Grenzwerte an vielen Orten überschritten

In den vergangenen Monaten sind in Eglisau verschiedene Wohnbauten und ein Hotelkomplex an Orten bewilligt worden, wo die zulässigen Lärmgrenzwerte überschritten werden. Einige der Bauprojekte hätten deshalb nur mit Ausnahmebewilligungen realisiert werden können. Die Initianten wollten dies nicht weiter so akzeptieren. Dies insbesondere deshalb, weil sich derzeit keine Entlastung des Strassenverkehrs abzeichnet und der Kanton keine weiteren lärmreduzierenden Massnahmen plant. Dabei seien Massnahmen wie Lärmschutzwände oder Geschwindigkeitsreduktionen längst nicht ausgeschöpft. «Es wäre wünschenswert», so die Begründung weiter, «wenn der Gemeinderat auch diesbezüglich aktiv würde und mit den zuständigen Behörden Kontakt aufnimmt.» Stephan Fröhlich, einer der vier Initianten, erklärte der Versammlung, dass es aber um viel mehr gehe: «Bis heute hat in Eglisau keine grundsätzliche Diskussion zu einer Lärmsanierung stattgefunden.» Stattdessen würden Bedenken zur unbefriedigenden Situation stets mit dem Hinweis auf eine künftige Umfahrung oder das geplante Ampelsystem, welches den Verkehr durch die Gemeinde dosieren soll, weggewischt. Die Initiative solle deshalb das Thema in der Bevölkerung eröffnen.

Der Gemeinderat empfahl die Initiative zur Ablehnung. Er begründete dies damit, dass eine Annahme mit «beträchtlichen rechtlichen und finanziellen Unwägbarkeiten verbunden wäre». Konkret lag das Problem darin, dass die rechtlichen Bedingungen für den Schutz von Wohnbauten vor Lärm in der eidgenössischen Lärmschutz-Verordnung (LSV) festgelegt sind. Diese definiert verschiedene Empfindlichkeitsstufen (ES). Die ES I gilt für Gebiete, in welchen möglichst wenig Lärm bestehen darf. Die ES IV befindet sich am anderen Ende des Spektrums. Die Empfindlicheitsstufe muss mit der Zonennutzung übereinstimmen: Ein ruhiges Wohnquartier muss die ES I einhalten. In einem Industriequartier, wo niemand wohnt und Gewerbe Lärm erzeugt, gilt hingegen ES IV.

Ohne Forderung unmöglich, mit zum Scheitern verurteilt

Der Hund lag nun im eigentlichen Initiativtext begraben. Dessen erster Satz lautete nämlich wie folgt: «Der geltende Zonenplan der Gemeinde Eglisau sei so abzuändern, dass neue Wohnbauten entlang der Zürcher- und Schaffhauserstrasse sowie entlang der Bahnlinie nur dort erstellt werden können, wo die Belastungsgrenzwerte für Wohngebiete eingehalten werden.» Der Text beinhaltete einen konkreten Auftrag an den Gemeinderat. Um ihn zu erfüllen, hätte die Behörde weitreichend umzonen müssen – teilweisen in Gebieten, wo der Kanton wohl sein Veto eingelegt hätte. Zudem hätten Grundeigentümer Entschädigungen fordern können, falls ihr Land nach der Umzonung weniger wert wäre.

Die Problematik, welche die Formulierung des Initiativtexts barg, blieb auch den Stimmberechtigten nicht verborgen. Sie forderten von den Initianten eine Antwort darauf, wieso sie die Initiative als ein Aufruf zur Diskussion verstanden haben wollte, der Text aber einen ganz klaren Auftrag an den Gemeinderat beinhalte.

Tatsächlich steckten die Initianten von vornherein in der Zwickmühle. Um eine Initiative an der Gemeindeversammlung einzureichen, muss sie so formuliert sein, dass sie überhaupt in die Kompetenzen der Versammlung fällt. Ein Aufruf an den Gemeinderat, doch bitte Lärmschutzmassnahmen zu prüfen, hätte gemäss den Initianten und dem Gemeinderat diesen Bedingungen nicht entsprochen. Die Initianten hatten sich in eine missliche Lage manövriert: Ohne den Passus zur Zonenänderung konnten sie die Initiative gar nicht vor die Versammlung bringen. Doch mit der notwendig konkreten Formulierung beantragten sie, dem Gemeinderat einen de facto kaum umsetzbaren Auftrag zu erteilen. Der zudem auch für viele Eglisauerinnen und Eglisauer hätte Nachteile haben können: Ein Stück Land, auf welchem bisher Wohnbauten erstellt werden können, ist deutlich weniger wert, wenn das nach der Umzonung nicht mehr möglich ist. Entsprechend chancenlos war die Initiative dann an der Abstimmung. «Uns war schon klar, dass es schwierig würde», sagt Fröhlich. Enttäuscht sei er aber vor allem, weil er gehofft habe, der Gemeinderat würde vielleicht einen Gegenvorschlag anbieten, um das Thema aufzugreifen.

Die Versammlung nahm vor der Lärmschutz-Debatte die Jahresrechnung ab. Sie schliesst bei einem Aufwand von 33,1 Millionen Franken mit einem Minus von 113000 Franken. (Zürcher Unterländer)