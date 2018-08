Lagerstimmung am Kanti-Zmittag

Die Heizung und das Licht fielen aus, die Haustechnik war stark veraltet und das Dach der Aula war an einigen Stellen undicht geworden. Bei Regen mussten manchmal gar Eimer zwischen den Stuhlreihen platziert werden. Kurz: Die Renovation des Aula- und Mensatrakts der Kantonsschule Zürcher Unterland (KZU) ist dringend notwendig.Knapp anderthalb Jahre wird der Umbau, der Ende vergangenes Schuljahr begonnen hat, wohl gehen. Ziel ist es, dass der renovierte Trakt im Herbst 2019 bezugs­bereit ist.

Für die Zwischenzeit musste eine Alternative gefunden werden. «Im Unterschied zu einem Stadtgymi hat es bei uns keine Verpflegungsmöglichkeiten in un­mittelbarer Nähe», sagt KZU-Adjunkt Paul Meier. «Wenn die Schüler nur eine halbe Stunde Mittagspause haben, ist der Weg ins Städtli zu weit.» Gutscheine für auswärtige Verpflegung wären deshalb keine gute Option gewesen. Auch ein mobiler Verpflegungsstand hätte nicht ausgereicht; gerade im Winter oder bei Regen brauchen die Schüler ei­nen Saal zum Essen. So fiel die Wahl auf ein Festzelt – «die beste Lösung», wie Meier betont.

Zeit sparen mit Foodtruck

Platz für das Provisorium bietet der rote Sportplatz neben den Turnhallen. Mensachef Jens Käufer war anfänglich skeptisch; immerhin dauert der Gang vom Klassentrakt zum neuen Mensazelt fünf Minuten wertvolle Mittagszeit. Damit die Mensa ihre Kunden nicht verliert, können die Jugendlichen zusätzlich in einem Foodtruck neben dem Klassentrakt Gipfeli, Sandwiches und ein Wochenmenü beziehen.

Nun freut Käufer sich auf die Abwechslung. «Ich denke, auch den Schülern und Schülerinnen wird diese Lagerstimmung im Festzelt gefallen», sagt er.

Ein Festzelt dient als Aula- und Mensaersatz. Foto: Paco Carrascosa

Nicht nur als Ersatzkantine, sondern auch als Aulaprovisorium ist das Festzelt unverzichtbar. So sind viele Veranstaltungen, die jeweils in der Aula stattfinden, wichtige Fixpunkte im Schuljahr. Dazu gehören beispielsweise Orientierungsabende im Herbst, Maturarbeitspräsentationen oder Konvente. Eine externe Halle wie die Stadthalle wäre vermutlich nicht immer an den gewünschten Terminen frei gewesen. Zudem wäre die Miete teuer; ein Anlass in der Stadthalle kostet 3000 Franken pro Tag.

Im Untergeschoss des Aula-Mensa-Trakts waren auch die In­­strumentalräume einquartiert. Diese befinden sich nun vorübergehend in vier Containern neben dem Festzelt. «Unsere Musik­lehrerinnen und -lehrer waren glücklicherweise sehr unkom­pliziert und halfen mit, sodass die Ar­beitsbedingungen und die Akustik nun auch im Provisorium stimmen», sagt Paul Meier.

Bunt und modern

Der Aufwand für den Umbau werde sich aber lohnen, ist Schulrektor Roland ­Lüthi überzeugt. «Es wird sehr lässig. Im Foyer zwischen der Aula und Mensa wird es neu einen Aufenthaltsraum geben, der leicht erhöht und mit Holz verkleidet ist. Die Mensaräume werden farbiger, die Küche moderner und der Zugang zur Essensausgabe optimiert», sagt Lüthi. Luxus werde es aber natürlich keinen geben: «Man spart, wo man kann.» (Zürcher Unterländer)