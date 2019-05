Landeskirchen: Kein Mitgliederrückgang in Sicht

Die Zahlen sind ernüchternd. In den letzten fünf Jahren haben 22'593 Personen – oder durchschnittlich über 4500 jährlich - ihren Austritt aus der Reformierten Landeskirche des Kantons Zürich gegeben. In den Bezirken Bülach und Dielsdorf ist die Anzahl Reformierter von 1990 bis 2018 von 82'000 auf 66'000 gesunken – obwohl die Bevölkerung in dieser Zeit um über 83'000 Personen zugenommen hat. In vielen Gemeinden gibt es inzwischen gar mehr Katholiken als Reformierte.

Ein Trend, der sich über beide Bezirke hinweg bestätigt. Zwar haben auch die Katholiken im letzten Jahr Mitglieder eingebüsst, 332 um genau zu sein. Jedoch deutlich weniger als die Reformierten (1288). Insgesamt gibt es inzwischen fast gleich viele Katholiken (61'636) im Unterland wie Reformierte. Würden sich die Zahlen genau gleich weiterentwickeln wie von 2017 auf 2018, würden im Jahr 2024 mehr Unterländerinnen und Unterländer der Katholischen Kirche angehören als der Reformierten.

Dafür gibt es vor allem eine Ursache: Die Zuwanderung. Rund ein Drittel aller Katholiken hat keinen Schweizer Pass. Bei den Reformierten beträgt der Ausländeranteil nur gerademal 3 Prozent. Zehn Unterländer Gemeinden haben heute mehr Katholiken als Reformierte: Höri, Kloten, Opfikon, Wallisellen, Dällikon, Dänikon, Dielsdorf, Oberglatt, Regensdorf und Rümlang. Mit Ausnahme von Dänikon sind es diejenigen Gemeinden in den Bezirken Bülach und Dielsdorf sind, welche den höchsten Ausländeranteil aufweisen.

Immigranten sind eher katholisch statt reformiert

«Wir haben in den letzten Jahren eine grosse Zuwanderung aus traditionell katholischen Ländern wie zum Beispiel Polen, Kroatien oder Slowenien erlebt», führt Franziska Driessen-Reding aus. Sie ist Opfikerin und wurde vergangenes Jahr zur Präsidentin des Synodalrats der Katholischen Kirche im Kanton Zürich gewählt. «Ein wesentlicher Teil der katholischen Zuwanderer kommt auch aus Deutschland und Österreich», sagt die Präsidentin weiter. Zudem finden sich in Unterländer Gemeinden Anlaufzentren für Katholiken mit Migrationshintergrund. Kloten und Bülach zum Beispiel sind Sitzgemeinde der Migrantenseelsorge für die Italiener. «Diese Sprachmissionen sind seit über 50 Jahren im Unterland aktiv», erklärt Driessen-Reding die Bedeutung der Region für die Katholiken.

Viele Austritte, wenig Eintritte

Auch die Katholische Kirche kann trotzdem nicht verhindern, dass ihnen die Schäfchen in Scharen davonziehen. So gaben im vergangenen Jahr km Kanton Zürich 5801 Personen ihren Austritt. Nur 212 traten ein. 2018 war damit das Jahr mit den zweitmeisten Austritten überhaupt, mehr Personen traten nur 2010 aus, als verschiedene Missbrauchsfälle die Kirche erschütterten. Aber auch in den Jahren 2014 bis 2017 wurden durchschnittlich über 4100 Austritte jährlich registriert.

«Die Zeiten, in welchen die Volkskirche eine Mehrheit der Bevölkerung als Mitglieder zählte, sind vorbei.»Nicolas Mori, Leiter Kommunikation

Reformierte Kirche

Sowohl Katholiken als auch Reformierte befinden sich also in einer Abwärtsspirale – und geben sich trotzdem zuversichtlich oder zumindest kämpferisch. «Die Kirche ist kein Auslaufmodell», sagt Nicolas Mori, Leiter Kommunikation der Reformierten Kirche des Kantons Zürich. «Aber die Zeiten, in welchen die Volkskirche eine Mehrheit der Bevölkerung als Mitglieder zählte und deren Bedürfnisse abdeckte, sind vorbei.»

Kirche muss heutige Bedürfnisse wahrnehmen

Trotzdem geniesse die Reformierte Kirche nach wie vor grosse gesellschaftliche Akzeptanz, habe immerhin über 400'000 Mitglieder im Kanton Zürich. Eine Schliessung von Kirchen sei erst am Rande ein Thema und auch finanziell gebe es noch keine gravierenden Probleme. Die Steuereinnahmen sind aufgrund des hohen Bildungsstandes der Mitglieder – und der damit verbundenen hohen Einkommen – bislang konstant geblieben.

Wichtig sei aber, dass die Kirche sich mehr auf die heutige Zeit ausrichte, sagt Mori. «Ein Stichwort ist ‹Kirche am Weg›, als Ergänzung zur ‹Kirche am Ort›. Viele assoziieren Kirche mit dem traditionellen Gottesdienst am Sonntagmorgen. Für viele Menschen ist das aber nicht mehr zeitgemäss.» Mit der Kirche am Flughafen oder dem Raum der Stille im Einkaufszentrum Glatt oder auch der Seelsorge im Internet könne man heute die Bedürfnisse besser abdecken. Auch darüberhinaus arbeite die Reformierte Kirche derzeit daran, ihren Stil zu erweitern, etwa bei der Musik. Oder sie organisiert Events für Startup-Firmen oder konzentriert sich mehr auf Nachbarschaftshilfe im Quartier.

Ähnlich schätzt Driessen-Reding die Situation ein. «Es besuchen sonntags noch immer weit mehr Menschen einen Gottesdienst als zum Beispiel ein Fussballstadion. Und wenn sich so manche Migrantengemeinde zu einem Gottesdienst in ihrer Sprache trifft, platzt die jeweilige Kirche aus allen Nähten.» Aber man sei auch gefordert. «Wir müssen so sprechen, dass uns die Menschen von heute verstehen.» (zuonline.ch)