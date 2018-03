Landfrau sein ist cool

«Landfrau sein ist nichts Veraltetes sondern richtig cool.» Mit diesem Satz empfing Pia Schellenberg, Präsidentin der Landfrauen vom Bezirk Dielsdorf, die 170 Tagungsteilnehmerinnen am Mittwochnachmittag im Gemeindesaal Worbiger. Zum zweiten Mal hatten sich die Bezirks Hälften Wehntal und Furttal zur gemeinsamen Tagung getroffen. Nach dem Jahresrückblick und der Verabschiedung von Vreni Derrer aus Schleinikon, die 15 Jahre im Vorstand mitarbeitete, stellte die Präsidentin Käthi Meier aus Oberhasli, als Nachfolgerin vor.

Engagierte Landfrauen

Pia Schellenberg, seit einem Jahr Präsidentin der Landfrauenvereiniung des Bezirks Dielsdorf, blickte auf ein interessantes Jahr zurück. «Ich konnte vielfältige Erfahrungen sammeln und blicke sehr zufrieden zurück», sagte Schellenberg. «Besonders positiv fällt das Engagement der Frauen auf.» Stets seien genug Helferinnen da, ob beim Backen an der Züspa oder beim Verteilen der Pausenmilch an Schulen. Zur Feier des Tages trug die Präsidentin eine Wehntaler Sonntagstracht, die sie vor 27 Jahren selber genäht hatte.

Die rund 1100 Mitglieder der Landfrauen Bezirk Dielsdorf setzen sich aus Bäuerinnen oder dem ländlichen Leben verbundenen Frauen zusammen. Der Verein nimmt ihre Interessen in wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Hinsicht wahr und will die Pflege und Erhaltung der ländlichen Kultur, der Geselligkeit und Unterstützung von gemeinnützigen und sozialen Institutionen wahren und fördern, ist in den Unterlagen zu lesen. Und in der Tat, zeigte der Jahresrückblick ein breites Spektrum über die Aktivitäten der Frauen: Es gab einen Kurs über «Richtiges Handeln bei Feuer und Verletzungen», einen Heutaschenkurs, eine Staudenbörse, oder etwa auch gemeinsame Badeferien und Wellnesstage.

Zugegen war auch Claudia Märki, vom Geschäftsausschuss der Zürcher Landfrauen und gab Einblick in die Problemfelder heutiger Bauern. Sie sprach den wirtschaftlichen Überlebenskampf oder Konflikte innerhalb der Familie an. «Die Landfrauen durften in über dreihundert Fällen einspringen und helfen, die schlimmste Not zu lindern», sagte sie.

Besuch aus dem Simmental

Ortsvertreterinnen betreuen die Mitglieder in den Dörfern. Eine von ihnen ist Daniela Fürst aus Raat. Sie ist seit fünf Jahren bei den Landfrauen und schätzt ausser der Geselligkeit, das gemeinsame Engagement für die gute Sache. «Wir setzen uns für sinnvolle und nachhaltige Sachen ein und dies motiviert mich mit Freuden mitzumachen», sagte die Bäuerin. Aus dem kleinen Örtchen Raat gehören vierzehn Frauen dem Verein an.

Im Unterhaltungsteil bekamen die Frauen Besuch eines Knechtes. Hinter der Figur verbarg sich der Komödiant Martin Sumi aus dem Simmental. Mit Musik und Gesang unterhielt er das Publikum, erzählte Witze und kreierte Wortspiele. Gekonnt baute er Pointen um die Themen herum, welche die Landfrauen betreffen. So machte er sich über eine illegale Sportart lustig, deren Hinweisschilder ihm oft begegnen, nämlich: Dem Pferdeboxen.

Er sprach die Generationen an und rief: «Kein Ton über Schwiegermütter! Das ist Gefahrenzone!» Die Lacher waren dem Berner Oberländer sicher. Für den Humoristen Sumi ist der Auftritt vor so vielen Frauen nichts ungewöhnliches, er tritt immer wieder vor einem weiblichen Publikum auf. Der bauernschlaue Knecht weiss, was die Frauen zum Lachen bringt. Zum Schluss rundete ein verführerischen Tortenbuffett und Kaffee den gemütlichen Nachmittag ab. (Zürcher Unterländer)