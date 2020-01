Landfrauen zeigen Vielseitigkeit

Der Landfrauen-Nachmittag steht jeweils vordergründig ganz im Zeichen der Unterhaltung und des geselligen Austauschs. Doch wer am vergangenen Dienstag im gut besuchten Saal des Landgasthofs Breiti in Winkel genauer hinhörte, merkte rasch: Beim jährlich stattfindenden Anlass handelt es sich um eine sehr aktive Austauschplattform, an welcher etwa Unterstützung im Alltag angefragt und tatsächlich auch angeboten wird.

Petra Nef, Gastrednerin und Mitglied des Geschäftsausschusses der Zürcher Landfrauen Vereinigung, erklärte den über 120 versammelten Landfrauen diesen Umstand folgendermassen: «Was wir unseren Mitgliedern offerieren ist weit mehr als nur Backen und gemeinsam Nähen.» Der neue Werbe-Flyer spricht nun speziell Frauen an, die naturverbunden und unternehmungslustig sind. Die von den Landfrauen gegründete Ländliche Familienhilfe ist vor allem bei Mitgliedern der Zürcher Landfrauen tätig. Diese können auf Anfrage tageweise den Einsatz einer Aushilfsperson in Anspruch nehmen. Ferner sind die Landfrauen sehr aktiv in der Umsetzung des «Tags der Pausenmilch», der sich mittlerweile in fast allen Kantonen etabliert hat.

Bei den bevorstehenden Abstimmungen, etwa zur Trinkwasser- oder Pestizidinitiative, möchte die Vereinigung vorerst keine Empfehlungen oder Parolen abgeben. Weil die Themen aber viele Bäuerinnen beträfen, forderte Nef die anwesenden Frauen dazu auf, «wach» zu sein und sich sehr gut zu informieren.

Auf der Gasse bei den Obdachlosen

Für die Präsidentin der Landfrauen aus dem Bezirk Bülach, Tabea Welz, bedeutete ihre Vorschau auf die kommenden Veranstaltungen gleichzeitig eine Vorankündigung ihres Rücktrittes nach zehn Jahren im Amt. Neben dem Besuch zweier Operetten in Arth steht dieses Jahr ein spezieller Stadtrundgang «auf der Gasse» auf dem Programm. So wird in einer geführten Gruppe auf die Situation der Obdachlosen in der Stadt Zürich hingewiesen. Betroffene werden vor Ort von ihrem Schicksal erzählen.

Handwerkliche Kurse zur Herstellung von Gurten oder Armbändern seien bei den Frauen sehr beliebt, sagt Welz. Und schliesslich seien auch die Marktstände ein wichtiger Bestandteil im Kalender der Landfrauen. Der Erlös fliesst grösstenteils in die Kasse der ländlichen Familienhilfe.

In einem Kurzreferat berichtete Isabel Rüegg, Präsidentin der ländlichen Familienhilfe Zürich, von den befristeten Einsätzen. Die Tagespauschale für eine Familie ist steuerabhängig und beträgt im günstigsten Fall 114 Franken. Im Jahre 2019 wurden rund 1400 Einsatztage geleistet, 130 mehr als im Vorjahr. Zur Zeit suche man eine weitere versierte Helferin für Haus und Hof mit einem Pensum ab 60 Prozent, erklärte Rüegg.

Singende Kindergärtnerin und «Figaros Hochzeit»

Nach der Darbietung der Trachtengruppe Bülach, die mit 18 Frauen auftrat und die Gäste im Breiti-Saal mit den Liedern «s’Chilchli» und «Heimatglocke» unterhielt, sorgte ein Sketch mit witzigen Einlagen für Gelächter. Den musikalischen Höhepunkt aber setzten die Musiker Carlos Verduga Rivera, Bertina Adame und Elisabeth Escher aus Wallisellen. Escher ist in Wallisellen als singende und musizierende Kindergärtnerin bekannt. «Ich frage manchmal die Kinder, welches Tier sie auf meiner Violine hören wollen, und ahme diese Laute dann nach», erklärte Escher. Das Ensemble spielte unter anderem Lieder von Bach und Stücke aus der Oper «Figaros Hochzeit».