Landkreise prüfen Beschwerde

Diese Woche hatte das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) das Teilgesuch für das neue Betriebsreglement des Flughafens (BR 2014) genehmigt. Nicht genehmigt werden konnten diejenigen Teile des ursprünglichen Gesuchs, die eine Zustimmung aus Deutschland bedurft hatten. Nun droht aber auch die Teilgenehmigung unter Beschuss zu geraten. Die Landräte der Landkreise Waldshut, Konstanz und Schwarzwald-Baar haben dies gestern in einer gemeinsam veröffentlichten Medienmitteilung klar gemacht.

Gang vor Gericht noch unklar

Konkret ärgern sie sich darüber, dass mit dem neuen Reglement nach 22 Uhr mehr Lärm über deutschem Boden zu befürchten sei. Erstmals werde sich nun die bisher in der Schweiz liegende 43 db(A)-Linie in der ersten Nachtstunde nach Deutschland erstrecken. Da der Hintergrundpegel in Hohentengen in der Nacht unter 35 Dezibel liege, werde die Mehrbelastung deutlich wahrnehmbar sein. «Die Genehmigung des Antrags zum jetztigen Zeitpunkt ist kein Beitrag zur Lösung der Auseinanderstezung um die Flugverkehrsbelastung in Südbaden», schreiben die Landräte.

Ob Deutschland nun deswegen tatsächlich vor Gericht zieht, ist noch unklar . Die drei Landkreise und die Gemeinde Hohentengen würde nun prüfen, ob sie gegen die Entscheidung eine Beschwerde and das Bundesverwaltungsgericht erheben werden, heisst es in der Mitteilung. Dies, weil das BAZL in der Genehmigungsentscheidung des BR 2014 die Gründe der deutschen Einsprache nur kursorisch und abweisend behandelt habe. (Zürcher Unterländer)