Landverkauf ist noch nicht vom Tisch

Der Verkauf der beiden Landstücke im Gebiet Wüeri bekommt eine zweite Chance. Die Bevöl­kerung wird nächstes Jahr an der Urne erneut über die Vorlage befinden – und dies, obwohl sie am Donnerstagabend an der Gemeindeversammlung das Geschäft eigentlich schon bachab ge­schickt hatte.Konkret geht es um zwei an­ein­an­dergrenzende Parzellen zwischen der Mülibachstrasse und dem Dänikerweg, insgesamt gut 6000 Quadratmeter.

Der Haken dar­an: Sie sind asymmetrisch, liegen neben einem Industriegleis und können dadurch nicht optimal bebaut werden. «Das Landstück hat in der Tat eine schwierige Form», bestätigte Gemeindepräsident Thomas Vacchelli den 79 anwesenden Stimmbürgern (2,1 Prozent). Diese Tatsache habe die Gemeinde dazu bewogen, von ihrer ursprünglichen Strategie abzuweichen, die Landstücke im Gebiet Wüeri ausschliesslich im Baurecht abzugeben.

Die Strategie aus dem Jahr 2015 schien bis jetzt aufzugehen, konnten doch bereits zwei Parzellen im Baurecht abgegeben und zwei weitere längerfristig vermietet werden. Nur für die beiden unförmigen Parzellen konnte keine geeignete Lösung gefunden werden. «Eigentlich wollten wir nicht verkaufen», räumte der Gemeindepräsident ein. «Wir haben viel versucht, aber einfach keinen geeigneten Baurechtsnehmer gefunden.»

Investoren zeigen Interesse

Als Privateigentümer die Nachbarparzelle an die Investoren «Einfache Gesellschaft Buchs 5» veräusserten, drängte sich eine neue Lösung für die beiden Gemeindeparzellen auf. «Die Investoren bekundeten auch an unseren Landstücken grosses Interesse und würden ihr Konzept Wohnungen kombiniert mit Gewerbe gerne ausweiten», sagte Vacchelli. Bei einem Verkaufspreis von 1260 Franken pro Quadratmeter würde die Gemeinde insgesamt 7,9 Millionen Franken einnehmen. «Geld, das uns guttun würde», wie Vacchelli sagte.

Wenig Verständnis für diese Idee zeigte die Rechnungsprüfungskommission. Sie erinnerte an das ursprüngliche Ziel der Ge­mein­de, die Grundstücke nicht zu verkaufen. «Aus finanzpoli­ti­schen Überlegungen ist der Verkauf weder notwendig noch sinnvoll», hielt die Behörde fest.

Gewerbe noch nicht bekannt

Auch aus dem Plenum waren kritische Stimmen zu hören: «Wenn wir das Land im Baurecht ab­geben, bekommen wir zwar nicht so viel aufs Mal dafür, doch das Land wäre immer noch im Besitz der Gemeinde. Wenn wir es verkaufen, ist es einfach weg.» Vacchelli gab dem Fragesteller recht, wies aber auch darauf hin, dass es mindestens 60 Jahre dauern würde, bis man mit den Baurechts­erträgen auf einen vergleichbaren Wert kommen würde.

Ein anderer Votant wollte wissen, was für Gewerbe­ die Investoren ansiedeln möchten. «Schliesslich sind die Lärmemissionen in diesem Gebiet jetzt schon enorm hoch», sagte­ er. Diese Frage konnte Vacchelli aber nicht beantworten: «Wir wissen es nicht, und wahrscheinlich wissen es auch die Investo­ren noch nicht genau.»

Bei der Abstimmung sagten die Anwesenden schliesslich mit 40 zu 35 Stimmen Nein zum Landverkauf. Damit wäre das Thema erledigt gewesen, wäre nicht der ehemalige Gemeinderat Marcel Rauschenbach aufgestanden und hätte einen Antrag formuliert: «Da das Geschäft so wichtig ist, sollte es von einem grösseren Teil der Bevölkerung behandelt werden.» Er forderte deshalb eine Urnenabstimmung. 39 Buchser folgten diesem Antrag, mindestens nötig gewesen wäre ein Drittel der Anwesenden, also 27.

Wann das Geschäft an die Urne kommt, konnte Gemeindeschreiber Urs Tanner gestern noch nicht definitiv sagen. «Unser Ziel ist der 10. Februar, auch wenn das ehrgeizig ist.»

Ausgeglichenes Budget

Im Schnelldurchlauf sagten die Buch­ser Ja zu den übrigen Geschäften. Das Budget 2019 weist einen Aufwand und Ertrag von je 35,3 Millionen Franken auf. Der eigentlich erwirtschaftete Ertrag von 1,7 Millionen Franken wird in die finanzpolitische Reserve eingelegt. Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde bleibt bei 88 Prozent (ohne die Sekundarschule).

Einstimmig wurde die Kreditabrechnung für die Heizung im Schulhaus Zwingert genehmigt. Gemäss der Bauabrechnung betrugen die Kosten gut 205 000 Franken. Der Baukredit konnte mit Minderkosten von knapp 26 000 Franken abgerechnet werden. (Zürcher Unterländer)