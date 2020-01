Landwirt nimmt weiteren Anlauf für Neubau seines Stalls

Was lange währt, könnte endlich gut werden. Zumindest für Landwirt Reto Wetzel. Seit Jahren plant er den Neubau eines Stalls für seine Tiere. Bereits 2006 nahm er Anlauf und reichte ein Baugesuch für einen Milchviehstall ein. Weil er später seinen Betrieb umstellte, änderte er sein Vorhaben in die Erstellung eines Rindermaststalls. Bereits im Jahr 2006 wurde Rekurs gegen die Pläne des Landwirts erhoben. Und auch im Jahr 2013, als er ein angepasstes Projekt einreichte, beschritt ein Rekurrent den Rechtsweg – dies aufgrund eines Nutzungskonflikt zwischen Wohnen und intensiver landwirtschaftlicher Nutzung.

Der Rekurrent erwies sich dabei als hartnäckig: Nachdem das Baurekursgericht den Rekurs abgewiesen hatte, zog er das Urteil sowohl ans Verwaltungs- wie auch ans Bundesgericht weiter. Weil auch diese Instanzen den Rekurs abwiesen, erlangte der im Jahr 2013 bewilligte Stall im März 2017 endlich Rechtskraft.

Viel Zeit verstrichen

Momentan zeigen ausgesteckte Pfeiler auf dem Acker an der Krähstelstrasse, dass Reto Wetzel sein Bauvorhaben – Neubau Rindviehstall für 130 Tiere – nun in die Tat umsetzen will, wenn auch nicht ganz genau so, wie ursprünglich vorgesehen. Weil seit der Baueingabe viel Zeit verstrichen ist und sich gewisse Bedingungen mittlerweile geändert haben, hat der Landwirt sein Projekt angepasst. Dies hat zur Folge, dass er das Bauvorhaben noch einmal ausstecken musste und eine neue Baubewilligung braucht.Anpassungen hat es zum Beispiel bei der Gebäudehülle gegeben: Anstatt eines offenen Bereichs verläuft das Dach neu über das gesamte Gebäude.

Gebaut wird so oder so

Reto Wetzel ist sich bewusst, dass durch die Anpassung erneut ein Rekurs gegen die Baubewilligung eingereicht werden könnte. Wäre dies der Fall, würde der Landwirt aber auf das ursprünglich bewilligte Projekt aus dem Jahr 2013 zurückgreifen und dieses realisieren. Gebaut wird also so oder so. Läuft alles nach Plan, ist in diesem Frühling Baustart.