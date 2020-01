Laute Schüsse und mahnende Worte

Zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner sahen auf dem Bülacher Lindenhof zu, wie die Herren des örtlichen Feuerwehrvereins um 16.15 Uhr Kanonenschüsse abfeuerten, um das Jahr 2020 gebührend zu begrüssen. Insgesamt fünfmal wurde die Kanone gezündet. Die Tradition, wie sie in Bülach am 2. Januar begangen wird, stammt ursprünglich aus der Zentralschweiz.

Auf dem Lindenhof verteilte man Gehörschutz, Glühwein und Punsch. Bei eisiger Kälte versammelten sich die Mitglieder der Unterländer Trychlergruppe und läuteten mit den Glocken, die sie in einem feierlichen Umzug zum Rathausplatz trugen. Dort gab der Posaunenchor ein viertelstündiges Spiel zum Besten.

2019 mit Zuwachs-Rekord

Stadtpräsident Mark Eberli begrüsste die Bülacherinnen und Bülacher mit einer Neujahrsansprache. In einigen Sätzen liess er das Jahr 2019 Revue passieren und betonte, dass Bülach noch nie so viel Zuwachs erlebt habe wie im vergangenen Jahr.

Auch bedankte er sich beim florierenden Gewerbe und bei den zahlreichen Freiwilligen, die Bülach zu einem attraktiven Wohnort für Neuzugezogene machen. «Wir alle bringen diese Stadt gemeinsam vorwärts», sagte Eberli.

Ausserdem freute sich der Stadtpräsident darüber, dass das Thema Klimawandel mittlerweile auch bei der Bevölkerung angekommen ist und sich viele fragen, was sie für einen Beitrag leisten können.

Entscheidende Werte

Ebenfalls ein wichtiger Wert einer Gemeinschaft sei die gegenseitige Achtung und der respektvolle Umgang miteinander. Vor allem in den sozialen Medien sei der zwischenmenschliche Kontakt in letzter Zeit immer schlechter geworden. «Gerade auf diesen Kanälen wird der Umgang untereinander zunehmend von Respektlosigkeit geprägt», bedauerte der Stadtpräsident. Dabei sei es von grosser Bedeutung, allen Menschen mit Respekt und Achtung entgegenzutreten. «Es ist wichtig, dass wir uns die entscheidenden Werte immer wieder vor Augen führen», so Eberli.