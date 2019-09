Leben in der Wahngesellschaft

Ob «Der blaue Vogel», «Phantasiens unendlicher Geschichte», «Der Lügen-Wunschpunsch» oder «Krabat»: Auf der Bühne des Teatro Dalla Piazza waren mal leichter, mal schwerer verdauliche Theaterstücke zu sehen. «Besuk», das am Freitag, 27. September, Premiere feiert, gehört mit Sicherheit zu den letzteren.

Dabei klingt die Ankündigung so optimistisch: eine Komödie einer überregulierten Gesellschaft, in der alle Probleme des Zusammenlebens gelöst sind; in der Konflikte gar nicht mehr entstehen können und in der allfällige Zweifel weggeputzt werden. In der alle glücklich sind und «alles ist, wie es sein soll», wie sich die Akteure immer wieder sagen. Erst gegen Schluss des Stücks wird klar, dass die selbst auferlegte Isolation aus gekünstelter Glückseligkeit nicht hält, was sie verspricht – und als sie bröckelt, explodiert die kleine Welt.

Putzen im Wahn

Manchmal will man lachen über die Absurdität, in der sich die neun Menschen in «Besuk» eingenistet haben. Doch das Lachen bleibt einem im Hals stecken. Denn das Stück zeigt eine fragile Wahngesellschaft, in der unklar wird, wer als normal und funktionsfähig gilt und wer als krank und behandlungsbedürftig. Der Alltag besteht hauptsächlich aus Putzen, Protokollen und Präsenzkontrolle.

«Draussen» war schon lange niemand mehr, denn: «Es ist nicht vorgesehen» – ein Satz, der sich durch das ganze Stück zieht. Ein Fleck auf dem Boden löst betretenes Schweigen aus, denn: Das ist nicht vorgesehen. Abweichungen sind, wir ahnen es: nicht vorgesehen. Allen geht es gut, es kann gar nicht anders sein. Und dann ist da Frau Kupfer, die nicht passt, die verschläft und zu viele Fragen stellt, aber so verzweifelt dazugehören will.

All den Pathologien, die als normal gelten, steht Siegmunde gegenüber. Sie funktioniert nicht. Die Figur ist über einen Schlauch mit einer «Normierungsmaschine» verbunden, sie steht abseits und verurteilt still das Geschehen. Teils lacht sie auch darüber, und wenn sie spricht, sagt sie die Wahrheit.

Raus aus der Isolation

Das Publikum muss sich also auf so Einiges gefasst machen. Umso erstaunlicher ist, dass die acht Schauspielerinnen und der Schauspieler erst nach den Sommerferien mit den Proben begonnen haben. Geschrieben wurde «Besuk» vom Bühnenautor André Küttel und erstmals vor neun Jahren im Jungen Theater Baden aufgeführt. «Hier arbeiten wir hingegen nicht mit Profis zusammen», hält Regisseurin Mirca Dalla Piazza fest. «Einige haben Spielerfahrung, andere gar nicht.»

«Das Stück fragt danach, was es heisst, Wände aufzubauen und sich nicht mit der Aussenwelt auseinandersetzen zu wollen», sagt Hans Peter Popp, zuständig für Technik und Bühne. «Und das Publikum wird feststellen, dass es nicht hilft, sich im Schneckenloch zu verkriechen – weil wir eben Menschen sind.»

«Besuk – eine absurde Utopie» feiert am Freitag, 27. September, Premiere und wird danach am Samstag, 28. September, sowie am Freitag, 4. und Samstag, 5. Oktober aufgeführt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Abendkasse und Bar sind eine Stunde davor geöffnet. Ticketreservationen an hp@atelierkunterbunt.ch.