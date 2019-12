Lichterglanz vor den Gemeindehäusern

Nicht überall sind Gemeindeverwaltungen in attraktiven Gebäuden untergebracht. Es gibt solche in gut erhaltenen Riegelhäusern oder auch in imposanten Neubauten. Sehr oft jedoch befinden sie sich in nüchternen Zweckbauten.

Im Frühling beginnt es rundherum zu spriessen, und oft strecken Schneeglöcklein ihre Blütenköpfe durch die braune Erde, und Primeli sorgen für Farbtupfer. Während der Sommermonate ist die Umgebung mit blühenden Blumen und verschiedenen Grünpflanzen verschönert. Farbige Blätter an den Bäumen in der Nähe verbreiten im Herbst eine schöne Stimmung.

Tradition gegen Winterblues

Der Winter dagegen bietet oft nicht viel in Bezug auf eine geschmückte Umgebung. Davon ausgenommen ist die Adventszeit. Im Dezember lassen sich die Gemeinden nicht lumpen und beleuchten ihre Strassen mit allerlei Weihnachtssujets oder Schneeflocken in verschiedenen Formen.

In Bassersdorf steht der Christbaum prominent erhöht auf dem «Löwenkreisel». Foto: Sibylle Meier

Zudem strahlen vor vielen Gemeindehäusern riesige Tannen mit unzähligen funkelnden Lichtern. Dadurch erhalten selbst reine Verwaltungszweckbauten eine festliche Note. Viel Helligkeit in der dunklen Jahreszeit soll auch gut sein fürs Gemüt.

Ein schöner Christbaum, den die Gemeindebehörde ja nicht nur für sich selber aufstellt, sondern auch für die Bevölkerung, bringt gute Stimmung in den Alltag. Er weckt zudem die Vorfreude auf das grosse Fest. Ein leuchtender Tannenbaum gehört traditionell zu Weihnachten.