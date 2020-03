Lichtsignal bremst Verkehrsfluss auf der Wehntalerstrasse

Das kantonale Tiefbauamt erneuert die Surbbrücke an der Wehntalerstrasse. Das ist nötig, um auch in Zukunft eine funktionierende Infrastruktur zu gewährleisten. Die Bauarbeiten beginnen am kommenden Montag. In einer ersten Etappe wird der Autoverkehr mit einer Lichtsignalanlage einspurig durch die Baustelle geführt. Die Einfahrt von der Wehntalerstrasse in die Alte Poststrasse ist während der gesamten Bauzeit nicht möglich. Leute, die zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs sind, werden jedoch über eben diese Strasse umgeleitet.

Zustand ist mangelhaft

Die bestehende Brücke befindet sich einem schadhaften Zustand und weist im Fall von Hochwasser einen ungenügenden Durchfluss auf. Daher muss sie durch eine hochwassersichere Brücke ersetzt werden. Die Brücke über die Surb war 1944 erbaut und 1989 instand gesetzt worden. 1997 wurde als Provisorium zusätzlich ein Radweg erstellt, der bis jetzt genutzt wird. Aufgrund der festgestellten Mängel ersetzt das Tiefbauamt nun die beiden Bauwerke durch eine einzige Brücke mit einer Länge von 9 Metern mit einer Breite von knapp 16 Metern. Die Baukosten betragen rund 1,6 Millionen Franken.

Die erste Bauetappe beginnt am Montag, 16. März, und dauert ungefähr bis Mitte Juli. Zuerst wird eine provisorische Brücke über die Surb erstellt und danach die beiden bestehenden Brücken abgerissen. Anschliessend kann die neue Brücke erstellt werden. Insgesamt rechnet der Kanton mit einer Bauzeit bis Mitte November. Ab Juli kommt der Verkehr wieder zweispurig an der Baustelle vorbei. Die relativ lange Bauzeit ist damit zu erklären, dass der Bau der Brücke ausgeführt wird, während der Verkehr auf der Wehntalerstrasse weiter rollt.

In Verbindung mit den Arbeiten für die neue Brücke ist geplant, den Fusssgängerstreifen an der alten Stationsstrasse mit einer Mittelinsel zu versehen.