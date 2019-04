Liebe und Hass auf der Kaiserbühne

Die Amnesie fasziniert so manchen. Die Vorstellung, aufzuwachen und nicht zu wissen, wer man ist, wie man heisst und wer die eigenen Freunde sind, ist ein Szenario, welches so manchem Autor ein geeignetes Setting für einen spannenden Thriller bietet.

«Kleine Eheverbrechen» heisst das Theaterstück von Eric-Emmanuel Schmitt, welches am vergangenen Freitag auf der Kaiserbühne in Kaiserstuhl Premiere feierte. Der Schriftsteller ist wohl am bekanntesten für seine Erzählung «Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran», aber er hat sich auch als Theaterschreiber einen Namen gemacht.

Im aktuell gezeigten Stück geht es um das Ehepaar Lisa (Franca Basoli) und Simon (René Schnoz). Er hat nach einem mysteriösen Unfall sein Gedächtnis verloren, und Lisa bringt ihn nun, in der Hoffnung, er möge sich wieder an sein altes Ich erinnern, zurück in die gemeinsame Wohnung. Doch Simon ist misstrauisch: Er hat ein Gefühl, dass die Ehe nicht glücklich war oder dass Lisa am Ende gar nicht wirklich seine Ehefrau ist. So erfährt der Zuschauer Stück für Stück von den beiden Figuren, was für eine Ehe die beiden bis zu diesem Punkt geführt hatten.

Das Stück durchläuft zahllose Wendungen und gleicht so einer Achterbahnfahrt, auf der sich der Zuschauer nie wirklich ausruhen kann auf dem, was er glaubt zu wissen über die beiden. Dabei tragen die beiden Schauspieler Franca Basoli und René Schnoz gekonnt das gesamte Stück. An der Premiere war das Stück ausverkauft. Mehr als 50 Leute passen in den Keller des alten Amtshauses, wo das Stück gezeigt wird. Die Bühne selbst hat einen aussergewöhnlichen Charakter. Claudia Meierhofer, die sich um alle Sekretariatsaufgaben kümmert, weiss um diese Besonderheit. Sie sagt: «Das alte Gewölbe ist eine sehr spannende Kulisse und bietet mit dem Gemäuer eine interessante Optik.» Das unheimliche Gewölbe passt in diesem Fall zumindest hervorragend zu der unheimlichen Stimmung, die dieses seltsame Ehepaar auf der Bühne erzeugt. Meierhofer fand die Premiere denn auch sehr gelungen. «Ich habe das Stück während den Proben bewusst nicht geschaut, um den Genuss zu steigern», verrät sie.

Liebe und Hass

Auch bei den Zuschauern kommt das Stück an. Claudia Rieser und Linde Wüthrich sind gekommen, weil René Schnoz auf der Rhibühne in Eglisau Regie geführt hat. Sie wollten sich nun überzeugen, dass er nicht nur Regie führen, sondern auch schauspielern kann. Diese Prüfung hat er wohl bestanden, die beiden sind zufrieden mit seiner Leistung. Auch das Stück selbst gefiel. Wüthrich findet, dass es einen richtigen Blick auf eine lange Ehe wirft, und fügt hinzu: «In einer langen Ehe hasst man sich und liebt sich auch.» Wer herausfinden will, was in «Kleine Eheverbrechen» überwiegt, der kann das noch bis am 12. Mai tun.

(Zürcher Unterländer)