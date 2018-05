Lienhart hält den Kopf gerne hin

«Bizarr», «grotesk», «bevormundend», «unsinnig»: Es sind wenig schmeichelhafte Attribute, die derzeit in den Medien und auf Online-Plattformen mit der Stadt Bülach in Verbindung gebracht werden. Auslöser für die Empörung ist die Nomination für den Rostigen Paragraphen «für das dümmste und unnötigste Gesetz» (siehe Kasten). Nominiert für die Auszeichnung ist der Bülacher Stadtrat Hanspeter Lienhart (SP). Lienhart ist für die Preisverleiherin IG Freiheit der verantwortliche Kopf hinter dem «Gesetz» der Zufahrtskontrolle auf dem Areal der ehemaligen Giesserei Bülachguss. Wer dort einen Parkplatz Tiefgarage kauft, bezahlt 35 000 Franken. Die Freude am Parkplatz, so die IG Freiheit, werde aber getrübt von bürokratischen Reglementen.

Lienhart hält den Kopf hin

Das Thema der Zu- und Wegfahrten in Bülachguss sorgt seit längerem für Kontroversen. Dass er in diesem Zusammhang nun bald den Rostigen Paragraphen in den Händen halten könnte, nimmt Hanspeter Lienhart mit Humor: «Ich bin hell erfreut. Wer hat schon mal die Chance, einen nationalen Preis zu gewinnen?» Ausserdem sei er bekannt dafür, dass er austeilen, aber auch einstecken könne. Da störe es ihn auch nicht, dass er nun als Politiker den Kopf für eine Auflage des Kantons und ein Konzept der Bauherrin hinhalten müsse. «Die Verantwortlichen der IG Freiheit haben mir offen gesagt, sie verleihen den Preis halt lieber an einen Politiker.» Und er finde Mobilitätskonzepte eine gute Sache.

Es würden nun aber schon einige Halbwahrheiten kursieren, sagt Lienhart. Es sei der Kanton, der der Stadt Bülach vorgebe, dass 55 Prozent des Mehrverkehrs in Bülach Nord über den ÖV abgewickelt werden müssen. Um eine Baugenehmigung erteilen zu können, habe die Stadt von Allreal ein Mobilitätskonzept eingefordert. «Bei der Ausgestaltung war das Unternehmen frei.» Ein von Allreal beauftragtes Ingenieurbüro habe in der Folge errechnet, dass man die Vorgabe erreicht, indem man den Verkehr auf der Fangletenstrasse auf 750 Zu- und Wegfahrten beschränkt. Das bedeutet: Ein Auto kann durchschnittlich pro Tag einmal zur Garage raus und wieder reinfahren. Elektrofahrzeuge sind von der Regelung ausgenommen.

Keine Registrierung Einzelner

Matthias Meier, Leiter Unternehmenskommunikation bei Allreal, bestätigt Lienharts Aussagen und sagt: «Ehrlich gesagt, verstehe ich die ganze Aufregung nicht.» Eigentlich laufe es darauf hinaus, dass der Präsident der IG Freiheit, Gregor Rutz (SVP), seinen Parteikollegen und Regierungsrat Markus Kägi kritisiere, der als Vorsteher der Baudirektion, für die Auflagen verantwortlich sei. «Bülach hat sie nur erfüllt.» Der Kanton verlange auch den Nachweis, dass die Vorgaben periodisch überprüft werden: «Die Zählung der Ein- und Ausfahrten ist die einfachste Möglichkeit.» Es werden aber nicht etwa einzelne Autofahrer registriert. Der Durchschnitt über alle Nutzer müsse stimmen. Wer sein Auto mehr als für eine tägliche Fahrt nutze, werde also nicht gebüsst und habe während der Testphase auch mit keinerlei Konsequenzen zu rechnen. Danach werde man sehen, ob das Konzept eingehalten werden kann. Falls nicht, würde man über allfällige Massnahmen entscheiden, erklärt Meier. «Es ist jedoch gut möglich, dass wir die Vorgaben des Kantons problemlos erreichen.» Jedenfalls bewundere er, mit wie viel Humor Lienhart die Nomination und die damit verbundene Kritik ertrage.

Lienhart will Preis ausstellen

Sollte Lienhart den Preis erhalten, möchte er diesen an einem geeigneten Ort öffentlich sichtbar machen: «Abstauben will ich ihn nicht.» Ob seine Kollegen im Stadtrat seine Freude teilen? «Wir sind ein Kollektivgremium, aber die Höhe der Freudensprünge meiner Kollegen kann ich nur schwer einschätzen», antwortet Lienhart. (Zürcher Unterländer)