Literaturtag Eglisau widmet sich den Jenischen

Bereits zum vierten Mal veranstaltet Meinrad Pfister, der sich selbst als Kulturstifter bezeichnet, den Literaturtag in Eglisau. Nachdem zuvor Werke von Friedrich Dürrenmatt und Mani Matter sowie die rätoromanische Literatur vorgestellt wurden, dreht sich am 4. Mai in der Aula des Städtlischulhauses in Eglisau alles um die Literatur der Jenischen.

«Hype» um Jenische

Auf die Idee für das Thema kam Pfister nach der Veranstaltung über Mani Matter. «Es gab damals einen ‹Hype› um Jenische im Kanton Aargau, weil sie an Orten parkierten, wo sie nicht durften, Abfall hinterliessen und andere Probleme verursachten.» Durch negative Schlagzeilen auf deren Kultur aufmerksam geworden, begann sich Pfister zu überlegen, ob und wie Jenische Literatur machen. «Ich habe mich damit auseinandergesetzt und fand es extrem spannend. Deshalb habe ich beschlossen, der jenischen Kultur Gehör zu verschaffen.» Denn was bei den Jenischen im Kopf und auch im Herzen ablaufe, sei etwas ganz anderes als bei den Menschen, die in der ‹gesellschaftlichen Box› gefangen seien, erklärt Pfister.

Hommage an Mariella Mehr

Der Literaturtag beginnt um 15.45 Uhr mit der Begrüssung durch Eglisaus Kulturstifter. Das eigentliche Programm beginnt um 16 Uhr mit einer Hommage an Mariella Mehr. Die Schweizer Schriftstellerin, die als Angehörige der jenischen Minderheit 1947 in Zürich geboren wurde, ist ein Opfer des «Hilfswerks für die Kinder der Landstrasse». Das Hilfswerk entstand im Jahre 1962 als Projekt der Stiftung Pro Juventute. Ziel des Hilfswerks war es damals, Kinder von dem als asozial eingestuften Einfluss der Fahrenden und insbesondere der Jenischen zu befreien. So wurden bis zur Auflösung des Hilfswerks im Jahre 1973 rund 600 Kinder von Fahrenden aus ihren Familien gerissen. Deshalb wuchs Mehr in verschiedenen Heimen, bei Pflegeeltern und in Erziehungsanstalten auf.

Die Präsentation des vielfältigen schriftstellerischen Schaffens der bekanntesten jenischen Autorin der Schweiz wird von Christa Baumberger gehalten. Sie betreute im Literaturarchiv in Bern viele Jahre lang die Werke von Mariella Mehr, bevor sie zur Geschäftsführerin der Stiftung Litar gewählt wurde. Das Programm des Literaturtages findet in Kooperation mit dieser Stiftung statt. Sie führt unter dem Titel «Weltenweit» eine Reihe von Veranstaltungen zu Kultur und Literatur der Jenischen, Sinti und Roma durch.

Pfisters Highlight

Auf die Präsentation folgt das persönliche Highlight von Pfister: die Vernissage der Mai-Ausgabe der Literaturzeitschrift «Orte» zum Thema «Auf der Milchstrasse fahren wir davon – Lyrik von Roma, Sinti und Jenischen», die um 17.30 Uhr stattfinden wird. Das Magazin nimmt sich zum selben Zeitpunkt dem gleichen Thema an wie Pfister. Doch die Erscheinung der Mai-Ausgabe war erst nach der Ausstellung geplant. Nachdem Pfister mit den Verantwortlichen des Magazins Kontakt aufgenommen hatte, entschieden sie sich, alles daran zu setzen, damit die Ausgabe früher gedruckt wird.

Nach der Vernissage stehen eine Buchpräsentation von Michèle Minelli sowie eine Fotoausstellung von Anne Bürgisser auf dem Programm. Auf die anschliessende Pause folgt als letzter Punkt die Vorführung des Films «Jung und jenisch» von Martina Rieder und Karoline Arn. Er befasst sich speziell mit der jungen Generation der fahrenden Jenischen in der Schweiz. Die beiden Regisseurinnen werden anwesend sein und sowohl von ihrer Arbeit erzählen als auch in einem letzten Programmpunkt Fragen beantworten.

