Lok Emma erweicht die Herzen der Menschen

Die Werbeagentur Wirz ist neu zuständig für die Dachkommunikation der SBB. Zum Auftakt wirbt nun die Bahn mit einem herzigen Film über die Rangierlokomotive Emma, die sich selbstständig macht und aus dem Bahnhof Olten ausbüxt, um auch einmal etwas von der Schweiz zu sehen statt nur Eisenbahnwaggons von hinten und von vorn.

Während in der Betriebszen­trale die grosse Nervosität und Hektik ausbricht, fährt Emma in rasantem Tempo durchs Land, erhält von einem Mädchen in ei­nem Bahnhof einen blauen Luftballon und setzt die fröhliche Fahrt flott fort. Schliesslich stoppt Emma mitten auf der Eisenbahnbrücke von Eglisau, hält einen kurzen Moment inne, besinnt sich und eilt danach zurück­ zu ihrem Heimbahnhof in Olten.

Fernweh, Freiheit, SBB

Der Werbefilm spricht die Reiselust der Leute an. «Du bist mein Fernweh», steht denn auch am Anfang des kurzen Streifens. Und er spricht die Sehnsucht des Menschen nach Freiheit an: «Du bist meine Freiheit», heissts dann am Schluss. Und die Quintessenz: Sowohl bei Fernweh als auch beim Freiheitsdrang hilft das Schweizer Transportunternehmen: «Du bist meine SBB», lautet der Slogan, der klar machen soll, dass alle auch ein bisschen SBB sind.

«Du bist meine SBB» (Quelle: Youtube)

Auf Youtube erhält der genau eine Minute lange Emma-Film fast ausschliesslich positive Kom­men­tare. «Mega herzig, ich bin auch ein Bahnkunde und fahre sehr gerne mit euch», hält «lukas keller2» fest. Oder: «So eine schöne, lustige und kreative Werbung! Unsere Kinder lieben sie, vielen Dank SBB», schreibt «Em Den2». Auch den Geschmack von Transportmaschinenfans aller Art scheint das Filmchen zu treffen. So schreibt etwa «Dampfer-Fan Blümlisalp4»: Endlich wird die SBB mal kindisch, da kommen mir Erinnerungen aus Jim Knopf hoch. Super Video!»

Die Kampagne erreicht ganz offensichtlich die Herzen der Menschen. Obwohl der Film erst vor neun Tagen aufgeschaltet worden ist, haben ihn sich schon über eine halbe Million Leute auf Youtube angeschaut. (Zürcher Unterländer)