Lotsen-Prozess in Bülach: «Er verharmlost die Sache»

Es sei alles jederzeit unter Kontrolle gewesen, sagte der 48-jährige Lotse, der heute immer noch bei Skyguide arbeitet. «Für mich war klar, dass die Maschinen aneinander vorbeigehen.»

Als er gemerkt habe, dass es eng werde, habe er angemessen reagiert und den «Sportcruiser» angewiesen, steil rechts abzudrehen. Weil die Situation nichts Besonders gewesen sei, habe er sie auch nicht für meldepflichtig gehalten und keinen Rapport gemacht.

Den Vorfall begründete er damit, dass das Sportflugzeug früher als erwartet in den Landeanflug eingedreht und auch nicht sauber geflogen sei. Deshalb sei die Maschine woanders gewesen als erwartet. Das sei aber bei Sportfliegern, die sich anders verhalten würden als Verkehrsmaschinen, nicht ungewöhnlich. Fluglotsen würden Sportmaschinen deshalb mehr Beachtung schenken.

Völlig überraschte Piloten

Die beiden Piloten, deren Maschinen aufeinander zusteuerten, fanden die Situation keineswegs alltäglich. Als er gesehen habe, wie das Sportflugzeug auf seine Maschine zuflog, sei er völlig überrascht gewesen, sagte der Saab-Pilot bei einer früheren Einvernahme aus. Er entschied sich dazu, den Vorfall den Behörden zu melden. Auch die Fluglehrerin, die im «Sportcruiser» mit einem Schüler am Üben war und zu einer steilen Rechtskurve angewiesen wurde, hielt den Vorfall für nicht alltäglich. Ihr sei nicht mehr wohl gewesen, sagte sie aus. Sie habe befürchtet, dass es nicht mehr reiche.

Bei der gefährlichen Annäherung zweier Maschinen habe erhebliche Gefahr für Besatzungen und Passagiere bestanden, immerhin rund 20 Personen, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Nur dank des beherzten Eingreifens der beiden Piloten sei nichts passiert.

Konkretes Kollisionsrisiko

«Auch Lotsen machen Fehler», sagte sie. Wenn diese aber nicht als solche erkannt und akzeptiert würden, gebe es auch keine Erkenntnisse daraus. «Der Beschuldigte ist erschütternd uneinsichtig.» Dabei habe er allein diese Situation verursacht.

Dazu kommt, dass der Lotse die Beinahe-Kollision nicht rapportierte, weil er sie als alltägliche Situation einstufte. «Er wäre verpflichtet gewesen, eine Meldung zu machen. Was hätte denn noch passieren müssen, dass er eine Meldung erstattet?» Für sie als gelegentliche Flugpassagierin sei das doch sehr beunruhigend.

Keine Sonderbehandlung für Fluglotsen

Problematisch sei auch die Haltung von Skyguide, so die Anklägerin weiter. Die Flugsicherung hatte in der Vergangenheit wiederholt kritisiert, dass ihre Mitarbeitenden juristisch belangt werden, selbst wenn niemand zu Schaden kommt. Dies schade der Fehlerkultur und führe dazu, dass Fehler und Beobachtungen nicht mehr gemeldet würden. So verliere man unter Umständen die Chance, Arbeitsabläufe sicherer zu machen.

Für die Staatsanwältin ist aber klar: «Es gibt keinen Raum für eine Sonderbehandlung für Skyguide-Mitarbeiter.» Schliesslich würden SBB-Mitarbeiter auch belangt, wenn sie eine Weiche falsch stellen würden und ein Zug entgleise. Fluglotsen müssten gleich behandelt werden wie alle anderen Berufsgruppen auch.

Nur noch 23 Meter entfernt

Der Vorfall passierte am 22. August 2012. Ein Sportflugzeug des Typs «Sportcruiser» kam einer Saab 2000 der Darwin Airline SA gefährlich nahe. Die Saab-Maschine mit 15 Passagieren und drei Besatzungsmitgliedern startete von Piste 28 nach Genua. Im «Sportcruiser» sassen ein ausgebildeter Pilot und seine Fluglehrerin. Die beiden trainierten Sichtanflüge mit Aufsetzen und Durchstarten auf verschiedenen Pisten - darunter auch auf der Piste 16, welche die Piste 28 kreuzt und von der aus die Saab startete.

Im kritischen Moment konnten die startenden Saab-Piloten durchs Cockpitfenster sehen, wie die landende Kleinmaschine in einem 90-Grad-Winkel auf sie zuflog. Die beiden Flugzeuge waren nur noch 205 Meter horizontal und 23 Meter vertikal voneinander entfernt.

Sofort stiegen die Saab-Piloten steiler als üblich an, um eine Kollision zu verhindern. Der Pilot des landenden «Sportcruisers» wiederum drehte auf Anweisung des Lotsen steil rechts ab. (mcp/zeo/sda)