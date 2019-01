Lustige Stunden und Feste auf Film gebannt

Den ersten Film hätte man glatt als Werbefilm für das Furttaler Dorf verstehen können. Die Fotos, die während der letzten acht Jahre geknipst worden waren, zeigten Dällikon von seiner besten Seite: Wunderschöne alte Bauernhäuser, grasende Kühe vor blühenden Bäumen und ein Regenbogen, der sich wie schützend über die Häuser legte. Es zeigte Idylle pur und führte wohl manchem Zuschauer an diesem Abend die Schönheit seiner Wohngemeinde vor Augen.

Nach diesem Einstieg wurde die Zeit zurückgedreht. Im Mittelpunkt standen nun die Zürcher Unterländer Musikfesttage, schätzungsweise im Jahr 1969, als in Dällikon lediglich 450 Menschen wohnten. Beim Film sei leider der Ton verloren gegangen, wie Autor Paul Weinmann sagte. Doch was wäre ein Film über Musikfesttage ohne Musik? Weinmanns Freund Walter Surber lieferte, persönlich anwesend, auf seinem Akkordeon den Ton dazu. Während der Film lief, waren immer wieder leise «Das isch doch de Hans» und andere Mutmassungen zu hören. Im Jahr 1970 feierte Dällikon sein 1100-jähriges Bestehen unter anderem mit einem lustigen Seifenkistenrennen. Im Werk von Peter Wolf und Paul Wolf belebten dröhnende Motorenklänge die Szenen, als die Piloten wagemutig über den Asphalt bretterten.

Zeitdokumente zeigen

Filmisch festgehalten war auch eine Umfrage vor acht Jahren. Darin wurden Jugendliche befragt, warum sie Dällikon mögen und was im Dorf noch fehle. Die meisten Kinder fanden ihren Wohnort cool, ein Kind sagte: «Weil Dällikon besser ist als andere Dörfer.» Ein Jugendlicher meinte, in Dällikon fehle ein Europa-Park. Das wäre doch lässig.

Nach jeder Filmsequenz gab Karin Joss, die den Abend moderierte, das Wort an die Besucherinnen und Besucher weiter. Im Nu entspannen sich Gespräche über das Gesehene, etliche Besucher waren vor fünfzig Jahren Kinder und Jugendliche. Lustige Stunden und gemeinsame Feste gehörten zum Dorfleben und tun dies auch immer noch.

Begonnen hatte die Idee für den Filmabend an einem regnerischen Sonntag, als Markus Leuzinger alte Fotos anschaute. Er rief seine Nachbarin Karin Joss hinzu, sie müsse die Fotos sehen. «Mir war sofort klar, dass man aus der Fülle an Fotos etwas für die Allgemeinheit tun könnte», erinnerte sich Joss. «Ich fand es sehr schade, dass diese Zeitdokumente in Schubladen lagen.» Das müsse an die Öffentlichkeit, regte sie deshalb an. Daraufhin machten sich Paul Weinmann und Markus Leuzinger an die Arbeit. In stunden- und tagelanger Arbeit sortierten sie die Fotos und stellten diese zu unterhaltsamen Kurzfilmen zusammen.

Einstellungen von Hand

Paul Weinmann hatte an diesem Abend auch seine Kamera, eine Bolex Paillard 8-mm-Film aus dem Jahre 1957, mitgenommen und demonstrierte dem Publikum, wie er früher die Filme realisierte. «Das meiste, was heute automatisch geschieht, musste ich von Hand einstellen», erklärte er dazu.

Es bleibt nur zu erahnen, wie viele Stunden Arbeit und Recherche hinter Markus Leuzinger, Paul Weinmann und vielen anderen liegen. Die grosse Mühe hatte sich zweifellos gelohnt, das siebzigköpfige Publikum war begeistert.

Der Abend wurde mit einem Apéro, serviert von den Damen der Mediothek, abgerundet ­– ein gelungener Abend, der auf privater Initiative entstanden ist.

(Zürcher Unterländer)