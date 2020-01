Mängel am Schulhaus Zihl verzögern die Bauabrechnung

Für 8,4 Millionen Franken hat die Primarschule Buchs den Trakt 2 im Schulhaus Zihl erweitert und saniert. Baustart war im Jahr 2016. Nach dreizehn Monaten Bauzeit, zum Schuljahresbeginn im August 2017, haben die Schulklassen die neuen Zimmer beziehen können und seither läuft der Schulbetrieb in den zehn Klassenzimmern im renovierten Gebäude. Die Bauarbeiten abrechnen kann die Behörde aber immer noch nicht. Der Grund dafür sind Baumängel.

Die Gemeinde erklärt die Verzögerung der Bauabrechnung in einer Medienmitteilung und schreibt: «Auf einer Baustelle treten teils Gegebenheiten auf, die vor der Realisierungsphase nicht geplant werden können. Damit der Bau aber trotzdem erfolgreich verläuft, braucht es das Wissen und die Erfahrung eines kompetenten Bauleiters. Doch die Zusammenarbeit zwischen Bauherrschaft sowie Unternehmern mit der Bauleitung war nicht immer zufriedenstellend.» Das Projekt sei zeitlich in Rückstand geraten, was die Qualität beeinträchtigt und zu einer ungewohnt langen Mängelliste geführt habe.

Mehr Baumängel als üblich

Für die vielen Fehler macht Schulpräsident Beat Vogt hauptsächlich den Bauleiter verantwortlich. «Er war zu wenig organisiert, hatte die Abläufe nicht im Griff. Auch waren seine Terminpläne immer schon überholt.» Eine Sanierung habe mehr Tücken als ein Neubau, räumt Vogt ein, weil man oft unverhofft auf Schwierigkeiten stösst. «Doch wenn die Planung nicht optimal verläuft, stimmen die Abläufe nicht, und die Handwerker stehen sich auf die Füsse.»

So seien fast alle Unternehmer unzufrieden mit dem Architektenteam. «Bei der Bauabnahme im Sommer 2017 wussten wir: Jetzt müssen wir genau hinschauen.» Und so sei eine umfangreichere Mängelliste als üblich entstanden. «Doch die Handwerksbetriebe waren verärgert und wollten nicht nochmals vorbei kommen. Ihr Goodwill-Konto war erschöpft», so Vogt. Die Mängelbehebung verlaufe darum sehr zäh.

20 falsche Türen eingebaut

Als Beispiel führt Vogt der Ersatz von 20 Türen aus, weil diese den Schallschutz nicht erfüllten. «Bei der Bestellung hat das Architekturbüro die Anforderung abgeändert und es wurden die falschen Türen geliefert.» Erst beim Schulbetrieb habe man den Fehler bemerkt. Schallmessungen hätten ergeben, dass zwei Drittel der Türen im Schulhaus die falschen sind. Das sei jetzt behoben. «Es hat sich bewährt, beharrlich zu bleiben.»

Ein Problem aber ist noch ungelöst: Einige Kabelkanäle unter den Fensterbänken in den Schulzimmern verlaufen laut Vogt zu nahe am Heizkörper. Die Distanz betrage nur einen Zentimeter. Damit die Luft zirkulieren kann und kein Wärmestau entsteht und somit kein Energieverlust, müsse dies korrigiert werden. «Auf die Funktionalität der Schulzimmer hat das keinen Einfluss. Aber der Abwart hat ein Problem beim Putzen», sagt Vogt und kündigt an: «Da bleiben wir hartnäckig, bis das gemacht ist.»

Bis alle Mängel behoben seien, werde man die letzte Tranche des Architektenhonorars zurückbehalten und mit der Kreditabrechnung zuwarten. «Wäre alles normal verlaufen, hätten wir die Bauabrechnung schon vor Monaten dem Stimmbürger zur Genehmigung vorgelegt.» Nun sei Geduld und Ausdauer gefragt, bis alle Arbeiten erledigt seien.