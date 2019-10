«Man gibt sich nie zufrieden als Sportler»

Während der letzten Saison hat der« Zürcher Unterländer» im Videomagazin «Chlini Iszyt» Menschen vorgestellt, die wertvolle Aufgaben im Umfeld des EHC Kloten verrichten. In dieser Saison nun präsentieren wir einen sportlichen Inhalt: Im Magazin «One Timer» beleuchten wir mit einem Spieler, dem Trainer oder dem Sportchef unter anderem die aktuelle Situation des Clubs.

Heute gibt Ramon Knellwolf Auskunft. Er erklärt, was das Team derzeit so stark macht und wagt eine Prognose für den Spitzenkampf gegen den SC Langenthal. Ausserdem verrät der 21-Jährige ob er lieber Kaffee oder Bier trinkt und was ihm am EHC Kloten am besten gefällt.