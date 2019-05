«Manchmal reicht es, wenn man etwas blossstellt»

Ist die Welt verrückter geworden?

Wir Karikaturisten behandeln eigentlich immer die gleichen Sachen. Viele Themen wie den Klimawandel oder die Verdichtung des Geldes haben wir schon vor Jahren aufgegriffen – nur hat es niemanden interessiert. Jetzt sind diese Probleme in der Realität angekommen, und man kann sie nicht mehr nur nebensächlich behandeln. Was sich verändert hat, ist, dass jede Katastrophe und jeder Amoklauf in Echtzeit miterlebt werden kann und man auf alles sofort reagieren muss.

Laufen wir Gefahr, bei so vielen schrecklichen Nachrichten gefühlsmässig abzustumpfen?

Mit Tragödien selbst kann man als Karikaturist nichts machen, soll man auch nicht. Man muss ja nicht zu allem etwas zeichnen. Aber später tauchen weitere Fragen auf über die Hintergründe, über unsere Abstumpfung. Das sind die Themen, die wir aufnehmen und über die wir uns Gedanken machen, weil sie nahe bei den Menschen sind.

Wie vermitteln Sie den Lesern komplexe Ideen?

Man muss sich auf einen Gedanken beschränken, sei es nun der relevanteste oder der lustigste. Und es muss schlüssig sein, damit der Leser merkt, um was es geht. Das Schwierige ist, einen Aspekt zu finden, den der Betrachter vielleicht schon in sich trägt, den er aber noch nicht formuliert hat. Dann denkt er: «Genau das habe ich auch gedacht!» Auf diese Art können wir zusammen mit dem Leser etwas entstehen lassen.

Wie wichtig ist dieser Wiedererkennungswert?

Wenn es glückt, sagt man ja oft: «Er hat es auf den Punkt gebracht.» Oder man zeigt einen anderen Blickwinkel, und der Leser denkt: «So habe ich die Sache noch nie angeschaut!» Das ist sogar noch besser.

Wir Karikaturisten leben von den «Bad Guys» und der Schlechtheit der Welt. Die Guten bieten leider keinen guten Stoff.

Heute hat man oft das Gefühl, dass die Realität die Satire überrollt…

Das ist leider nichts Neues. Die britische Satireshow «Spitting Image» aus den 80ern hat genau aus diesem Grund aufgehört, weil ihre Protagonisten in der Realität viel besseres Material lieferten und sie hinterherhinkte. Das gleiche Problem hat man auch bei Donald Trump.

Was macht man dann in einem Fall wie Trump? Kann man ihn trotzdem satirisieren?

Man versucht es einfach! Alle fokussierten sich auf Trump, weil er so viel Material liefert. Und er wurde trotzdem gewählt. Daran merkt man auch, dass Karikaturen und Satire überschätzt werden. Das mag zwar ein trauriges Fazit sein, aber nach den Anschlägen auf «Charlie Hebdo» sagte man, die Satire sei die Speerspitze des Kulturkampfes gegen den Islamismus. In meinen Augen ist die Satire jedoch keine Waffe, sondern ein Ventil. Man kann solche Ereignisse begleiten, manchmal vielleicht sogar etwas bewirken, aber man darf es nicht überbewerten.

Im digitalen Zeitalter kann heute jeder ein lustiges Bild ins Internet stellen und Reaktionen auslösen. Wie gehen Sie damit um?

Bisher hat das meine Arbeit noch nicht beeinflusst, aber das kommt noch. Weil ich aber nur alle zwei Tage eine Karikatur zeichne, kann ich sowieso nicht mithalten. Meine Arbeit ist deshalb oft reflektierend. Aber weil Karikaturen am besten funktionieren, wenn sie sich auf bekannte Ereignisse beziehen, kann ich auch Vorteile daraus ziehen. Erst wenn sich diese im Bewusstsein des Publikums festgesetzt haben, kann man Themen miteinander verbinden und etwas Lustiges kreieren.

Wünschen Sie sich, Schweizer Politiker wären ein bisschen mehr wie Trump?

Ich beneide die Amerikaner manchmal schon, weil sie jeden Tag Stoff haben, um etwas Lustiges zu machen. Man darf es schon zugeben: Wir Karikaturisten leben von den «Bad Guys» und der Schlechtheit der Welt. Die Guten bieten leider keinen guten Stoff. In der Schweiz gibt es zwar genug Material für uns, aber nie in der gleichen Grössenordnung, was Korruption oder Lügen angeht. Herausragende Charaktere sind in der Schweiz selten.

Haben Sie das Gefühl, politische Korrektheit schränkt Sie ein? Würden Sie gerne Karikaturen über Tragödien machen?

Das ist nicht die Aufgabe der Karikatur. Man muss sich sehr viele Gedanken darüber machen, wen man in die Pfanne haut. Sonst applaudieren die falschen Personen. Manchmal muss man auch jemandem ans Schienbein treten, den man sonst mag. Wir behandeln zwar Themen, die auf Bauchgefühlen basieren, aber dahinter sollte viel Reflexion stecken. Man darf sich nicht nur auf Klischees stützen.

Wenn man sich nicht über einen «Bad Guy» wie Donald Trump lustig macht, sagt das ja auch etwas aus.

Man muss dann aber aufpassen, dass man sich als Karikaturist nicht zur moralischen Instanz erhebt. Das Wichtigste ist, dass man etwas macht, was die Menschen zum Lachen bringt und einen Unterhaltungswert hat. Das sind wir den Lesern schuldig. Oft schmerzt es die Opfer mehr, wenn über sie gelacht wird, als wenn man sie des Lügens bezichtigt. Der moralische Aspekt gehört zwar dazu, sollte aber zweitrangig sein – weil es langweilig ist.

Der Witz unterscheidet die Karikatur also von einer Predigt?

Predigen darf man nicht! Man kann nicht jeden Tag die Welt retten. Manchmal reicht es, wenn man etwas blossstellt.

Sie haben auch Comicreportagen über Krisengebiete wie Honduras gemacht. Wie unterscheiden sich diese von Ihrer sonstigen Arbeit?

Ich musste aus meiner Komfortzone heraus und war mit Sachen konfrontiert, die überhaupt nicht lustig waren. In Honduras war ich sehr nahe bei den Opfern und musste eine andere Form wählen. Ich wollte, dass die Leser mich auf meiner Reise begleiten können. So etwas kann man als Satire nicht verarbeiten. Hätte ich eine Waffenmesse besucht, wäre ich das allerdings anders angegangen. Dann muss man sich aber fragen, wer mich eingeladen hat.

Die Comics über Honduras sind dennoch wertend.

Ein politischer Aspekt bleibt weiterhin erhalten. Jedoch wissen viele sehr wenig über Honduras, und Satire funktioniert nur mit Bekanntem. Komik ist ein sehr konservatives Medium. Es gibt keinen Avant-Garde-Humor, und wenn es den doch gibt, findet das Publikum es nicht lustig, sondern beängstigend. (Zürcher Unterländer)