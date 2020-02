Mann in Rollstuhl fällt in Glatt und ertrinkt

Um die Mittagszeit war am Montag ein 73-jähriger Mann in Glattfelden in seinem motorisierten Rollstuhl auf dem Glattuferweg unterwegs. Aus unbekannten Gründen sei er dann rechtsseitig vom Radweg geraten und die Uferböschung hinunter gefahren, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst. Der Rollstuhl fuhr ungebremst weiter und landete mitsamt dem Mann in der Glatt.

Der 73-Jährige konnte nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden. Eine medizinische Ursache könne für den Unfall nicht ausgeschlossen werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Kommunalpolizei Bülach, ein Ambulanzteam mit Notarzt des Spitals Bülach sowie die Angehörige der Feuerwehr Glattfelden im Einsatz. (mcp)