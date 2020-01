Manor schliesst die Filiale in Bachenbülach

Das Warenhaus Manor in Bachenbülach wird geschlossen, weil die Besucherfrequenz im Industriegebiet von Bülach unzureichend ist, um den Standort langfristig wirtschaftlich betrieben zu können, teilt Manor mit. Hinzu kommt, dass die Firma durch die unfreiwillige Schliessung des Flagship an der Zürcher Bahnhofstrasse in diesem Jahr eine beträchtliche finanzielle Einbusse kompensieren muss.

Die Schliessung in Bachenbülach erfolgt Ende April 2020. Von dem Entscheid sind 27 Manor Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. «Manor setzt alles daran, dass die betroffenen Mitarbeitenden innerhalb der Manor Gruppe oder auf dem regionalen Arbeitsmarkt eine Weiterbeschäftigung finden werden», steht in der Medienmitteilung. Ein Sozialplan werde erarbeitet.