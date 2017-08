Maria Baldi feiert ihren 104. Geburtstag

Im Zimmer des Alterszentrums Lindenhof ist es schon fast ein bisschen eng – so viele Besucher sind erschienen, um Maria Baldi zum 104. Geburtstag zu gratulieren. «Ich habe so liebe Verwandte und Bekannte», sagt die Jubilarin und blickt liebevoll in die Runde.

Noch bis Ende letzten Jahres lebte die Seniorin in ihren eigenen vier Wänden, nun bewohnt sie in der Wohngruppe im «Haus am Dorfplatz» ein freundlich eingerichtetes Zimmer. Auf dem Tisch stehen mehrere Blumengestecke, ein Regal voller Fotos in Bilderrahmen zeugt von der über 100-jährigen Lebenserfahrung. «Mir gefällt es hier gut. Ich bin froh, dass ich ein schönes Zimmer für mich habe.»

Selbstständig so gut es geht

Gesundheitlich gehe es ihr soweit gut. «Ich bin zufrieden», sagt sie. «Zum Glück kann ich noch selber denken.» Weil sie aber nicht mehr gut hört, liegen immer ein Block und ein Kugelschreiber bereit. Mithilfe einer Lupe kann Maria Baldi dann lesen, was man von ihr wissen will. Auch wenn sie ihre eigene Wohnung aus gesundheitlichen Gründen verlassen musste, führt die älteste Rümlangerin nach wie vor ein weitestgehend selbstständiges Leben. «Wir haben sie hier alle gern», sagt eine Pflegerin im Vorbeigehen.

Siegerin im Eile-mit-Weile

Nicht nur am Geburtstag schauen regelmässig Freunde und Verwandte vorbei. Einmal pro Woche kommt zum Beispiel Familie Mariani zu Besuch, sei es für ein Gesellschaftsspiel oder einfach um gemeinsam Zeit zu verbringen. «Sie ist mein Ersatz-Grosi», erklärt Manuela Mariani die Beziehung zu ihrer ehemaligen Nachbarin. «Weil meine richtige Grossmutter früh verstorben ist, nahm Maria Baldi vor langer Zeit diesen Platz ein. Nun ist sie auch für meine Kinder eine ‹Nonna›.»

Als Geburtstagsgeschenk haben die Marianis ein Eile-mit-Weile-Spiel gebastelt – für sechs Spieler. Denn beim herkömmlichen Spielbrett können sie jeweils nicht alle mitspielen. Doch wer gewinnt denn nun meistens die nachmittäglichen Partien? Maria Baldi natürlich. (Zürcher Unterländer)