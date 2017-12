Marko Osmakcic scheidet früh aus

Ausgeschieden ist auch der junge Bassersdorfer Leandro Riedi, sodass die Embracherin Fiona Ganz das Unterland in der 2. Einzel-Runde alleine vertritt.

Die Schweizer Meisterschaften in Biel gelten für die besten Schweizer Tennisspielerinnen und -spieler als wichtigste Standortbestimmung Ende Jahr. Während mit Roger Federer, Stan Wawrinka, Belinda Bencic und Timea Bacsinszky die besten einheimischen Tennis-Cracks auch heuer fehlen, so sind stets viele Nachwuchstalente am Werk, die im Turnier am Sitz des nationalen Verbands im hellsten Licht glänzen wollen. Top gesetzt bei den Männern ist mit Sandro Ehrat die Nummer 7 der nationalen Rangliste. Der 26-jährige Schaffhauser hat als stärkste Konkurrenten Adrien Bossel und Antoine Bellier im Nacken. Zudem muss er mit grossem Widerstand der jungen Generation rechnen.

Fiona Ganz gut in Form

Gut gestartet ist die 17-jährige Fiona Ganz aus dem B-Kader des Nationalen Leistungszentrums in Biel, wo sie regelmässig trainiert. Im Eröffnungsspiel auf dem Center Court gewann die Embracherin, welche die dritthöchste Klassierungsstufe N3 errungen hat, gegen die Qualifikantin Laura Vetter (R1) mühelos mit 6:2, 6:2. Ganz hat in den vergangenen Jahren grosse Fortschritte gemacht. In der Schweizer Rangliste ist sie bereits auf die Position 25 vorgedrungen, und ausserhalb der Landesgrenzen hat sie seit April 2017 rund 30 Spiele bestritten. Obwohl viele davon mit Niederlagen endeten, profitiert Ganz nun von den Turniererfahrungen auf diesem hohen Niveau.

Im August hatte sie gar am ersten Sieg gegen eine WTA-Spielerin geschnuppert. Sie verlor damals gegen Elitsa Kostova (WTA 247) erst knapp im 3. Satz. Fiona Ganz trifft heute Donnerstag auf die als Nummer 7 gesetzte Nina Stadler (N2 19), die für Chiasso in der Interclub-NLA spielt.

Eine schwierige Aufgabe hatte Leandro Riedi (N4) vom TC Airport Bassersdorf. Gegen Patrik Hartmeier (N3, 54) verlor er den Startsatz klar 2:6. Im 2. Satz konnte er einen Rückstand aufholen und noch 7:5 obsiegen. Im Entscheidungssatz setzte sich Hartmeier aber mit 6:3 durch. Riedi ist noch nicht 16-jährig und zählt bereits zum B-Kader des Nationalen Leistungszentrums in Biel. Als Nummer 76 in der Schweizer Rangliste hat er eine gute Ausgangslage für eine erfolgreiche Zukunft.

Durch Knorpelschaden beeinträchtigt

Bitter enttäuscht zeigte sich Marko Osmakcic, der in zwei Sätzen gegen den gleichaltrigen Matteo Vialmin nach harter Gegenwehr mit 3:6, 6:7 im Tiebreak unterlag. «Ich habe nicht ins Spiel gefunden», kommentierte der Rafzer, «nur schon der Service war mit etwa 15 Doppelfehlern miserabel. Ausserdem habe ich mich schlecht bewegt und insgesamt nicht mehr dieselbe gute Form wie vor kurzem in Pragerreicht. Schade!» Sein Trainer Timo Naegeli sah viel Positives, sprach aber von einer durchzogenen Leistung: «Er ist klar unter seinem Wert geschlagen worden.» Besonders ärgerte ihn, dass es Osmakcic trotz des Satzballs im 2. Satz nicht gelang, dem Spiel noch eine späte Wende zu geben.

Ganz von ungefähr kommt das frühe Aus in Biel nicht. Denn Marko Osmakcic steht am Ende eines schwierigen Übergangsjahres. Erstmals ohne seinen Vater unterwegs, spielte er in Italien, Griechenland, auf dem Balkan, in Ägypten, Deutschland, der Türkei und zuletzt in der Tschechischen Republik zahlreiche Turniere. Öfters gelang ihm der Sprung ins Haupttableau. Im ATP-Ranking verbesserte er sich um viele Plätze auf Rang 1334.

Das Jahresziel Top 1000 wird er nicht mehr erreichen, es sei denn, dass ihm in Hongkong noch ein Exploit gelingt. Danach wird er sich schon im Januar 2018 wegen eines Knorpelschadens im rechten Knie der ersten von zwei Operationen unterziehen und danach eine lange Verletzungspause einlegen müssen. (Zürcher Unterländer)