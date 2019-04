Marvulli an den Velotagen im «Riedmatt» dabei

Fünf Tage lang stand das Einkaufszentrum Riedmatt in Rümlang ganz im Fokus von Zweirad-Aktivitäten, einem grossen Gewinnspiel, dem nostalgischen Glücksrad und vielen Aktionen in allen Geschäften. In zahlreichen Funktionen ins Zeug gelegt hat sich der ehemalige Radprofi Marco Marvulli. Er war Helfer beim Velo-Geschicklichkeitswettbewerb, amtete als Schiedsrichter beim Stillstand Contest und trat als Entertainer am Mikrofon auf.

Der Olympia-Silbermedaillengewinner überrasche die Besucherinnen und Besucher des Rümlanger Einkaufszentrums mit seinem unermüdlichen Einsatz bei verschiedenen Aktivitäten. Er war im Einsatz als Moderator, Motivator und Animator in Personalunion. An den VeloTagen traf er mit der 18-jährigen Noemi Rüegg aus Oberweningen zusammen. Sie ist Schweizer Juniorenmeisterin auf der Strasse, im zeitfahren und im Quer des Veloclub Steinmaur.

Am liebsten immer noch auf zwei Räden unterwegs

Der viermalige Weltmeister Marvulli war ganz angetan vom grossen Angebot im Einkaufszentrum. «Das Fitness-Center und der Trampolin-, Freestyle- und Actionpark sind genau nach meinem Geschmack», sagte er. «Ich kann nämlich nie richtig still sitzen.» Aber auch Coop Bau + Hobby liegt ihm auch am Herzen. Als Hobby-Heimwerker findet er dort alles, was er braucht. Doch bie all diesen Aktivitäten ist er doch immer noch am liebsten auf zwei Rädern unterwegs. Seit Februar hat er bereits wieder 5000 Kilometer zurückgelegt.

«Ich kann nämlich nie richtig still sitzen.»Marco Marvulli

Doch statt monotoner Trainingsrunden auf der Bahn wie während seiner 15 Jahre dauernden Profi-Karriere, geniesst er nun Bike-Abenteuer draussen in der freien Natur. Er ist 3300 Kilometer durch den Süden von Afrika gefahren. Mit seiner Freundin zusammen hat er die Strecke vom Vesuv in Italien nach Pisa zurück gelegt. Ferien ohne Fahrrad kann sich der jetzige Velo-Boschafter Franco Marvulli gar nicht vorstellen.

Neue Herausforderung auf der Pferde-Rennbahn

Anlässlich der Eröffnung der Pferde-Renntage in Dielsdorf vom kommenden Sonntag, 5. Mai, lässt er sich auf ein Match Race «Radfahrer gegen Trabrennpferd» ein. Zu seinem ungewöhnlichen Engagement sagt er: «Ich liebe Heruasforderungen über alles. Der Ausgang ist aber total offen.» Das Resultat hänge stark von der Tagesform und der Befahrbarkeit der Rennstrecke ab. Damit bleibt unklar, auf wen man bei dem ungewöhnlichen Rennen wetten sollte. (red)