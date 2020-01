Masche um Masche für einen guten Zweck

Blitzschnell klappern die Stricknadeln, werden Maschen gezählt, wird Gestricktes glatt gestrichen. Es ist Donnerstagnachmittag kurz vor Weihnachten. Rund ein Dutzend Frauen aus Lufingen und Umgebung sitzen an einem langen Tisch im Kirchgemeindehaus Lufingen. Die Stimmung ist heiter, dennoch wird konzentriert gearbeitet. Jede Frau ist mit einer anderen Handarbeit beschäftigt.

Die pensionierte Handarbeitslehrerin und achtfachte Grossmutter Heidi Kramer aus Embrach strickt für ihre Enkel etwas zu Weihnachten. «Es ist schön, dass ich nicht alleine stricken muss», sagt sie. «Ich freue mich immer auf den Donnerstagnachmittag», erklärt Vreni Jucker ausOberembrach, die auch zu Hause stets mit Nadeln und Wolle beschäftigt ist. Trudi Bliggenstorfer, mit 90 Jahren die älteste «Lismifrau», gibt hingegen verschmitzt zu: «Ich bin nicht immer die Fleissigste.» Sie geniesst vor allem das gemütliche Zusammensein mit ihren Kolleginnen.

Geld- und Sachspenden für Bedürftige

Aber es geht auch gar nicht darum, wer am schnellsten oder am schönsten strickt: Die «Lismifrauen Lufingen» treffen sich, um in angenehmer Gesellschaft Pullover, Jäckchen, Halstücher, Mützen oder Decken aus Wolle oder Garn herzustellen. Dabei tauschen sie sich über ihren Alltag aus, ihre Sorgen – oder auch darüber, was sie im Fernsehen gesehen haben. Die Erfahrenen stehen den noch weniger Geübten mit Tipps und Tricks zur Seite. «Ich wollte Finken für mein erstes Enkelkind stricken, deshalb bin ich zu den Lismifrauen gestossen», erzählt Iris Walser. Das war vor sechs Jahren.

Wenn die «Lismifrauen» nicht für sich selber etwas produzieren, stricken sie für den jährlichen Herbst- und Weihnachtsmarkt. Die Einnahmen spenden sie jeweils an eine wohltätige Institution, beispielsweise an die Berghilfe oder die Stiftung «Denk an mich». Was nicht verkauft wird, wird an Bedürftige abgegeben. Lange Zeit wurden die in Lufingen entstanden Strickwaren in die Ukraine transportiert. Seit fünf Jahren werden die Socken, Stulpen, Mützen und anderen wärmenden Kleidungsstücke an die Winterhilfe gespendet.

Die «Lismifrauen Lufingen» treffen sich seit über zehn Jahren im Kirchgemeindehaus in Lufingen. Die regelmässigen Strickrunden gehen auf die Initiative der Pfarrfrau Tanner zurück, die in den 50er-Jahren einen Müttertreff gegründet hatte. Während die jungen Mütter mit den Stricknadeln hantierten, las ihnen die Pfarrfrau etwas vor. Nachdem die Pfarrfamilie von Lufingen weggezogen war, fanden die Stricktreffen einige Jahre lang in Augwil statt. Da die Runden stetig wuchsen, wurde auch bald wieder in Lufingen gestrickt. Und zwar bei Trudi Bliggenstorfer zu Hause. Nach der Neumöblierung der Kirche holte sie die alten Stühle in ihre Stube, sodass jede «Lismifrau» einen Sitzplatz hatte.

Da jede Frau jeweils mehr strickte, als sie selber benötigte, entstand die Tradition mit den Spenden. «Wir wussten nicht mehr, wohin mit den Waren», sagt Trudi Bliggenstorfer. 2008 zügelte der Treff ins Kirchgemeindehaus. Trudi Bliggenstorfer, welche die «Lismifrauen Lufingen» jahrelang geleitet hat, tritt nun Ende Jahr in den Ruhestand. Dafür übernimmt Vreni Hochuli aus Augwil das Zepter. Dennoch wird es sich Trudi Bliggenstorfer auch im neuen Jahr nicht nehmen lassen, am Donnerstagnachmittag zu stricken, zu plaudern, und eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen zu geniessen.

Neue, strickinteressierte Frauen sind stets willkommen in der Runde. Die Treffen finden im Winter jeden Donnerstagnachmittag von 13.30 bis 16.30 Uhr im reformierten Kirchgemeindehaus Lufingen statt. Im Sommer treffen sich die «Lismifrauen» jeden ersten und dritten Donnerstagnachmittag im Monat.